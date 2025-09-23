Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου στη Θεσσαλονίκη - Του ζήτησε 10.000 ευρώ και του έδωσε διορία 14 μέρες
Κακουργηματική δίωξη στον 18χρονο για την αρπαγή του 15χρονου στη Θεσσαλονίκη - Του ζήτησε 10.000 ευρώ και του έδωσε διορία 14 μέρες
Ο 18χρονος διώκεται για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρας εκβίασης - Τον προσέγγισαν με ένα λευκό βαν και αμέσως μετά βγήκε από μέσα ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα τύπου «full face»
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 18χρονου που συνελήφθη μετά από καταγγελία 15χρονου ότι έπεσε θύμα αρπαγής την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του, το πρωί της Δευτέρας, σε περιοχή της Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.
Ο 18χρονος διώκεται για αρπαγή, αρπαγή ανηλίκου, ληστεία και απόπειρας εκβίασης, - όλες οι πράξεις κατά συναυτουργία - και μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή.
Το περιστατικό τρόμου με θύμα τον ανήλικο μαθητή σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Βόλβης, ενώ οι δράστες ζήτησαν να τους καταβάλει 10.000 ευρώ μέσα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 15χρονος κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σχολείο του, όταν τον προσέγγισε ένα λευκό βαν και αμέσως μετά βγήκε από μέσα ένας άνδρας που φορούσε κουκούλα τύπου «full face».
Χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα και τελικά εξαναγκάστηκε να επιβιβαστεί στις πίσω θέσεις του οχήματος.
Ο οδηγός του οχήματος, που επίσης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μόλις βεβαιώθηκε ότι ο συνεργός του κατάφερε να βάλει τον ανήλικο στο βαν, πάτησε γκάζι και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας.
Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο συνοδηγός εκτόξευε απειλές εναντίον του και με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσε 50 ευρώ που είχε μαζί του.
Ο εφιάλτης του όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο οδηγός του βαν τον προειδοποίησε ότι πρέπει να καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, διαφορετικά θα τον σκοτώσει. Με την ίδια απειλή ο δράστης επιχείρησε να τον τρομοκρατήσει, λέγοντάς του πως θα συμβεί το ίδιο αν τολμήσει να τους καταγγείλει στην αστυνομία.
Περιγράφοντας τη διαδρομή, ο 15χρονος κατέθεσε ότι τον πήγαν σε ένα βουνό, κοντά σε μία εκκλησία, ενώ τον άφησαν ελεύθερο όταν πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα και προκειμένου να φοβηθούν είπε ότι πρόσωπο από το περιβάλλον του βρίσκεται εκεί.
Λίγο πριν τον ελευθερώσουν, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη κοντά στον τόπο αποβίβασης.
Μετά τις στιγμές που βίωσε, ο 15χρονος μετέβη μαζί με τους γονείς του στο Α.Τ. Βόλβης και κατήγγειλε το περιστατικό. Μάλιστα, αναγνώρισε τον συνοδηγό του οχήματος, ο οποίος δεν του ήταν άγνωστος. Πρόκειται για έναν 18χρονο που, σύμφωνα με την καταγγελία του ανήλικου, δύο ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει με απειλές να του καταβάλει 500 ευρώ.
Από τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο συνοδηγός του οχήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη.
Επιπλέον, παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση σχετικά με τα τραύματα που φέρει ο 15χρονος.
