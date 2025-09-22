Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Καταδικάστηκε 42χρονος που είχε μαχαιρώσει στο στήθος φίλο του μετά από διαπληκτισμό
Καταδικάστηκε 42χρονος που είχε μαχαιρώσει στο στήθος φίλο του μετά από διαπληκτισμό
Ο 42χρονος υποστήριξε πως ο 46χρονος είχε αρχίσει να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί - Μετά το περιστατικό νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»
Ποινή φυλάκισης επεβλήθη από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε έναν 44χρονο, ο οποίος τον Αύγουστο του 2021, είχε μαχαιρώσει τον 46χρονο φίλο του στο στήθος, έπειτα από διαπληκτισμό.
Όπως αναφέρει το Lamia Report, ο 42χρονος ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο ότι στις 9 Αυγούστου, ο 46χρονος είχε αρχίσει να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί.
Τότε o 46χρονος του επιτέθηκε με τσεκούρι και εκείνος αμύνθηκε, όπως υποστήριξε, χτυπώντας τον επίσης με το ίδιο όπλο.
Σημειώνεται, ωστόσο, πως από τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι το θύμα χτυπήθηκε από μαχαίρι, αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο.
Ο 46χρονος είχε διακομιστεί με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και εν συνεχεία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε παραγγελθεί η μεταφορά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» για νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας καταδίκασε τον 42χρονο σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία.
Όπως αναφέρει το Lamia Report, ο 42χρονος ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο ότι στις 9 Αυγούστου, ο 46χρονος είχε αρχίσει να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί.
Τότε o 46χρονος του επιτέθηκε με τσεκούρι και εκείνος αμύνθηκε, όπως υποστήριξε, χτυπώντας τον επίσης με το ίδιο όπλο.
Σημειώνεται, ωστόσο, πως από τη διαδικασία αποδείχτηκε ότι το θύμα χτυπήθηκε από μαχαίρι, αναφέρει το ειδησεογραφικό μέσο.
Ο 46χρονος είχε διακομιστεί με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και εν συνεχεία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε παραγγελθεί η μεταφορά του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο» για νοσηλεία, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με την ψυχική του υγεία.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας καταδίκασε τον 42χρονο σε ποινή φυλάκισης 23 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη και οπλοχρησία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα