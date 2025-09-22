Καταδικάστηκε 42χρονος που είχε μαχαιρώσει στο στήθος φίλο του μετά από διαπληκτισμό

Ο 42χρονος υποστήριξε πως ο 46χρονος είχε αρχίσει να χτυπά μια κοινή τους φίλη κι εκείνος μπήκε στη μέση να την υπερασπιστεί - Μετά το περιστατικό νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δρομοκαΐτειο»