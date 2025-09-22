Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Στο εδώλιο σήμερα 104 Κρητικοί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Τους καταλογίζεται ότι σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να εισπράττουν επιδοτήσεις
Σήμερα Δευτέρα ξεκινά στο Α’ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, η πρώτη σε επίπεδο Κρήτης δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο εδώλιο παραπέμπονται 104 Κρητικοί, στους οποίους καταλογίζεται ότι σε συνεργασία με συγκεκριμένες εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία παρουσίαζαν εικονικά μισθωτήρια για να εισπράττουν επιδοτήσεις. Οι κατηγορούμενοι, γυναίκες και άνδρες, κάποιοι συγγενείς μεταξύ τους, προέρχονται από διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου.
Το μοτίβο σταθερό και επαναλαμβανόμενο: υπέβαλαν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν ενίσχυση αλλά και να συμμετάσχουν σε μέτρα/δράσεις για τα δικαιώματα που δήλωναν, και δη μεταξύ άλλων για δικαιώματα επί ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων. Δήλωναν ανά περίπτωση ως ενοικιαζόμενα κάμποσα αγροτεμάχια, εμφάνιζαν τα στοιχεία συγκεκριμένων δήθεν εκμισθωτών, προσκόμιζαν τα αντίστοιχα συμφωνητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ προς επίρρωση των δηλωθέντων καθώς και τα αντίστοιχα συμφωνητικά αγρομίσθωσης.
Όμως οι δηλώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, αφού οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα εν λόγω αγροτεμάχια, ούτε όμως και οι κατηγορούμενοι τα είχαν μισθώσει απ’ αυτούς και ουδέποτε είχαν καλλιεργήσει τις επίδικες εκτάσεις.
