Ηράκλειο: Nέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με ξυλοδαρμό κόρης από τον πατέρα της
Η 27χρονη κατήγγειλε ότι ο πατέρας της την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές μέσα στην επιχείρησή του – Συνελήφθη από τις αρχές
Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο, με πρωταγωνιστές έναν 56χρονο και την 27χρονη κόρη του. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας.
Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, ο πατέρας της την εξύβρισε, ενώ στη συνέχεια την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, προκαλώντας της τραυματισμούς.
Κατά τη διάρκεια της έντασης, εργαζόμενοι της επιχείρησης φέρονται να προσπάθησαν να παρέμβουν, προκειμένου να αποτρέψουν την επίθεση και να κατευνάσουν τα πνεύματα.
Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα. Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
πηγή: neakriti
