Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω ατυχήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) λόγω της σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.Το ατύχημα έγινε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων.Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από τη σύγκρουση.