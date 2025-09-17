Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό λόγω ατυχήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού το απόγευμα της Τετάρτης (17/9) λόγω της σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Το ατύχημα έγινε στο ύψος της γέφυρας Βρυούλων.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από τη σύγκρουση.


