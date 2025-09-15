Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Στο κόκκινο η κίνηση στη λ. Αλίμου – Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη μετά από τροχαίο τριών οχημάτων
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων Ι.Χ. στη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της λεωφόρου Καρέα, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κυκλοφορία.
Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη χρήση της λεωφόρου Αλίμου – Κατεχάκη προς Ηλιούπολη και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Επίσης, καλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της τροχαίας και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο του ατυχήματος.
