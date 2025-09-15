Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Τραυματίστηκε 25χρονη κατά την ανάβαση στον Ψηλορείτη - Επιχείρηση διάσωσης από ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική
Η 25χρονη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και έλαβε τις πρώτες βοήθειες
Ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (14/9), όταν μία 25χρονη τραυματίστηκε στο πόδι κατά την ανάβασή της στον Ψηλορείτη, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική για τη διάσωσή της.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, η γυναίκα είχε ξεκινήσει πεζοπορία με στόχο να φτάσει στην κορυφή του βουνού της Κρήτης, την κορυφή του Τίμιου Σταυρού στα 2.456 μέτρα, όταν υπό άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες χτύπησε το πόδι της.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρεις διασώστες της ΕΜΑΚ και έξι πυροσβέστες να επιχειρούν στο δύσβατο σημείο για την ασφαλή μεταφορά της 25χρονης. Στη συνέχεια η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό τραυματισμού που σημειώθηκε την ίδια μέρα και μάλιστα στο ίδιο σημείο του βουνού, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία αλλά και συζήτηση για την επικινδυνότητα της διαδρομής.
