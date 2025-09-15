Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Παραβίαζαν αυτοκίνητα λουόμενων σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη
Παραβίαζαν αυτοκίνητα λουόμενων σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη
Από τον περασμένο Απρίλιο έως τις αρχές του μήνα, οι δράστες φαίνεται ότι διέρρηξαν 9 οχήματα, με τη λεία τους να περιλαμβάνει 5.500 ευρώ
Κλοπές από σταθμευμένα αυτοκίνητα σε περιοχές του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, κατηγορούνται ότι διέπρατταν δύο νεαροί, 25 και 26 ετών.
Από τον περασμένο Απρίλιο έως τις αρχές του μήνα φαίνεται ότι διέρρηξαν 9 οχήματα, με τη λεία τους να περιλαμβάνει 5.500 ευρώ σε μετρητά (και 400 λέι Ρουμανίας), όπως επίσης κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και προσωπικά έγγραφα των παθόντων- πολλοί εκ των οποίων ήταν λουόμενοι.
Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Από τον περασμένο Απρίλιο έως τις αρχές του μήνα φαίνεται ότι διέρρηξαν 9 οχήματα, με τη λεία τους να περιλαμβάνει 5.500 ευρώ σε μετρητά (και 400 λέι Ρουμανίας), όπως επίσης κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα και προσωπικά έγγραφα των παθόντων- πολλοί εκ των οποίων ήταν λουόμενοι.
Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Ο Σενγκούν ο νέος αγαπημένος «κακός» των Ελλήνων φιλάθλων - Οι προκλήσεις, η ειρωνεία στον Γιάννη και η απάντηση Σπανούλη
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα