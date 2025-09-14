Μια 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό έξω από νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη - Ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, γύρω στις 05:00 μια 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο οδηγό φορτηγού υπήκοο Τουρκίας. Το συμβάν έγινε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άντρα μέσα στο φορτηγό του.

Τόσο ο 34χρονος όσο και η 36χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ο 34χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thestival.

Την υπόθεση ερευνά η Ελληνική Αστυνομία.

