Απο σήμερα τα δυσβάσταχτα πρόστιμα σε παραβάτες - Δείτε αναλυτικά

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου ΚΟΚ είναι η κλιμάκωση των κυρώσεων στις υποτροπές, δηλαδή όταν ο ίδιος οδηγός επανειλημμένα παραβεί τον ίδιο κανόνα. Αυτές οι υποτροπές επιφέρουν όχι μόνον μεγαλύτερα πρόστιμα αλλά και πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αφαίρεσης άδειας και πινακίδων, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις ενεργοποίηση ποινικών διατάξεων.

Κινητό

Σε ότι αφορά τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, χωρίς πρόκληση συμβάντος, το πρόστιμο ορίζεται στα 350 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 30 ημέρες. Σε πρώτη υποτροπή το πρόστιμο ανεβαίνει σε 1.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για 180 ημέρες, ενώ σε δεύτερη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και η άδεια αφαιρείται για έναν χρόνο. Όταν η χρήση κινητού συνοδεύεται από τροχαίο, οι κυρώσεις αυξάνονται με πολύ βαριά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας για πολλά έτη και δυνατότητα ποινικής δίωξης.

Αλκοόλ

Όσον αφορά το αλκοόλ στο αίμα, για επίπεδα μεταξύ 0,50-1,10 g/l προβλέπεται πρόστιμο 350-700 €, αφαίρεση άδειας οδήγησης έως 90 ημέρες. Για επίπεδα άνω του 1,10 g/l το πρόστιμο φτάνει στα 1.200 €, η άδεια και οι πινακίδες αφαιρούνται για 180 ημέρες, επιβάλλεται υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και υπάρχει πιθανότητα φυλάκισης από δύο μήνες έως πέντε έτη, ενώ σε περίπτωση υποτροπής οι κυρώσεις γίνονται πολύ πιο αυστηρές.

Ταχύτητα

Η παράβαση του ορίου ταχύτητας όταν η ταχύτητα υπερβαίνει το όριο κατά πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα επισύρει πρόστιμο 700 € και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο και ο χρόνος αφαίρεσης διπλώματος μεγαλώνουν πολύ, ενώ για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες ή συμμετοχή σε “κόντρες” τα πρόστιμα φτάνουν έως και 8.000 € και η αφαίρεση άδειας μπορεί να φθάσει τα τέσσερα χρόνια.

Κλείσιμο

Κόκκινο, STOP

Η παραβίαση φωτεινού σηματοδότη ή σήματος STOP τιμωρείται με πρόστιμα που ξεκινούν από 350-700 €, η άδεια αφαιρείται για δεκάδες ημέρες (περίπου 30-60), ενώ αν υπάρξει ατύχημα τα ποσά και η διάρκεια της αφαίρεσης αυξάνονται και μπορεί να φθάσουν σε πολύ μεγάλες περιόδους.



