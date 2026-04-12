Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου και τραυματίστηκε στο μάτι 24χρονος από «σαΐτα»
Ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), γύρω στις 22:00, στο Βέλο Κορινθίας, όταν δύο νεαροί επιχείρησαν να αναβιώσουν το έθιμο της «σαΐτας».

Οι δύο άνδρες ανέβηκαν σε μπαλκόνι με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο.

Πρόκειται για έναν 19χρονο υπήκοο Ουκρανίας, ο οποίος υπέστη βαρύ τραύμα στο χέρι που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.

Ο δεύτερος τραυματίας είναι ένας 24χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρει τραύμα στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται φρουρούμενοι.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

