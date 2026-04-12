Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου και τραυματίστηκε στο μάτι 24χρονος από «σαΐτα»
Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο
Ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμούς σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), γύρω στις 22:00, στο Βέλο Κορινθίας, όταν δύο νεαροί επιχείρησαν να αναβιώσουν το έθιμο της «σαΐτας».
Οι δύο άνδρες ανέβηκαν σε μπαλκόνι με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο.
Πρόκειται για έναν 19χρονο υπήκοο Ουκρανίας, ο οποίος υπέστη βαρύ τραύμα στο χέρι που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.
Ο δεύτερος τραυματίας είναι ένας 24χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρει τραύμα στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.
Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται φρουρούμενοι.
