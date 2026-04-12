Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 19χρονου και τραυματίστηκε στο μάτι 24χρονος από «σαΐτα»

Ένα σοβαρό περιστατικό με τραυματισμούς σημειώθηκε το βράδυ του(11/04), γύρω στις 22:00, στοόταν δύο νεαροί επιχείρησαν να αναβιώσουν το έθιμο τηςΟι δύο άνδρες ανέβηκαν σε μπαλκόνι με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον, όμως η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο.Πρόκειται για ένανο οποίος υπέστη βαρύ τραύμα στο χέρι που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.Ο δεύτερος τραυματίας είναι ένας 24χρονος Έλληνας, ο οποίος φέρει τραύμα στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται φρουρούμενοι.