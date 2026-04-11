Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Τι λένε κάτοικοι της περιοχής
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα

Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8μμ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής στην οδό Βιζυηνού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου, ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Πολίτες που μένουν στην περιοχή λένε πως η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη και η Πυροσβεστική δυσκολεύτηκε πολύ να προσεγγίσει το σημείο. Κάτοικος που έβλεπε από το σπίτι το διαμέρισμα που κάηκε λέει πως κατά πάσα πιθανότητα ήταν δώμα που είχε τζαμαρία και μέσα είχε πολλές κούτες και για τον λόγο αυτό η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα μεγάλη έκταση. 

Γυναίκα που μένει στον δεύτερο όροφο διπλανής πολυκατοικίας λέει πως οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που κάφτρες έπεσαν στη βεράντα της και ένιωσε να απειλείται. 

Δείτε τις δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

