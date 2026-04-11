Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Τι λένε κάτοικοι της περιοχής
Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Τι λένε κάτοικοι της περιοχής
Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα
Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 8μμ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη Αττικής στην οδό Βιζυηνού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του έκτου ορόφου, ενώ υπήρχε αναφορά για άτομο εντός αυτού, με την πληροφορία να επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή μία γυναίκα. Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ από την πυρκαγιά απειλήθηκε και το διπλανό διαμέρισμα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Γυναίκα που μένει στον δεύτερο όροφο διπλανής πολυκατοικίας λέει πως οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που κάφτρες έπεσαν στη βεράντα της και ένιωσε να απειλείται.
Δείτε τις δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής
Πολίτες που μένουν στην περιοχή λένε πως η φωτιά ήταν πολύ μεγάλη και η Πυροσβεστική δυσκολεύτηκε πολύ να προσεγγίσει το σημείο. Κάτοικος που έβλεπε από το σπίτι το διαμέρισμα που κάηκε λέει πως κατά πάσα πιθανότητα ήταν δώμα που είχε τζαμαρία και μέσα είχε πολλές κούτες και για τον λόγο αυτό η φωτιά πήρε πολύ γρήγορα μεγάλη έκταση.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες 6 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 11, 2026
Γυναίκα που μένει στον δεύτερο όροφο διπλανής πολυκατοικίας λέει πως οι φλόγες ήταν τόσο μεγάλες που κάφτρες έπεσαν στη βεράντα της και ένιωσε να απειλείται.
Δείτε τις δηλώσεις των κατοίκων της περιοχής
