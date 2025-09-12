«Τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα και ξαφνικά σβήνουν όλα», λέει ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού για το φονικό τροχαίο στην Πάτρα
«Τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα και ξαφνικά σβήνουν όλα», λέει ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού για το φονικό τροχαίο στην Πάτρα
Ο άνδρας έχει ήδη υποβληθεί σε ένα χειρουργείο - «Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα», λέει
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο μοναδικός επιζών του φονικού τροχαίου που έλαβε χώρα χθες στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, στο οποίο μία 70χρονη απανθρακώθηκε και ο 54χρονος οδηγός που ήταν στο φορτηγό μαζί του, υπέκυψε επίσης στα τραύματά του.
Μιλώντας στο Live News ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού - με το οποίο οι δύο άνδρες κατευθύνονταν προς τα Γιάννενα - διηγείται με φανερή δυσκολία τα όσα θυμάται από την τραγωδία.
«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί 46 χρόνια, 50 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει, δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε», λέει από το νοσοκομείο ο τραυματισμένος άνδρας.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο πόδι του, ο ίδιος απάντησε θετικά, αναφέροντας ότι θα κάνει και δεύτερη επέμβαση.
«Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ”. Αυτό ήταν, τέλος. Ήταν ακαριαίο, τέλος. Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα», λέει.
«Έχω στο στόμα στη γλώσσα έχω βάλει ράμματα. Στο κεφάλι και με πονάει και η κοιλιά, δεν ξέρω», καταλήγει ο άνδρας, ο οποίος μιλά με δυσκολία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 70χρονη οδηγός του ενός οχήματος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα φανερά αποπροσανατολισμένη.
Στο άλλο όχημα, το φορτηγό, επέβαιναν οι δύο άνδρες, οι οποίοι αφού τραυματίστηκαν σοβαρά, απεγκλωβίστηκαν αργότερα από την Πυροσβεστική - ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ο 54χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματα του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.
Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες
Μιλώντας στο Live News ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού - με το οποίο οι δύο άνδρες κατευθύνονταν προς τα Γιάννενα - διηγείται με φανερή δυσκολία τα όσα θυμάται από την τραγωδία.
«Η γυναίκα μου είναι δίπλα μου, είμαστε μαζί 46 χρόνια, 50 χρόνια. Αν και αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι πολλά, αλλά όπως πηγαίναμε είδα ένα αυτοκίνητο ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει, δεν κατάλαβα τίποτα. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο, έγινε σύγκρουση, τώρα δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι μετά τι έγινε», λέει από το νοσοκομείο ο τραυματισμένος άνδρας.
Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο πόδι του, ο ίδιος απάντησε θετικά, αναφέροντας ότι θα κάνει και δεύτερη επέμβαση.
«Θυμάμαι που τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα την ώρα και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και “μπαμ”. Αυτό ήταν, τέλος. Ήταν ακαριαίο, τέλος. Αν και μου είπαν πως μιλούσα, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα», λέει.
«Έχω στο στόμα στη γλώσσα έχω βάλει ράμματα. Στο κεφάλι και με πονάει και η κοιλιά, δεν ξέρω», καταλήγει ο άνδρας, ο οποίος μιλά με δυσκολία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 70χρονη οδηγός του ενός οχήματος κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα φανερά αποπροσανατολισμένη.
Το χρονικό
Στο άλλο όχημα, το φορτηγό, επέβαιναν οι δύο άνδρες, οι οποίοι αφού τραυματίστηκαν σοβαρά, απεγκλωβίστηκαν αργότερα από την Πυροσβεστική - ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ο 54χρονος οδηγός υπέκυψε στα τραύματα του.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου.
Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα. Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα