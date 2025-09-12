Επιστροφή στο σχολείο με σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία Wet Hankies Antibacterial!
Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Sponsored Content
Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Σεπτέμβριος θα είναι πάντα ταυτισμένος με την επιστροφή… «στα θρανία»! Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, μικροί-μεγάλοι αρχίζουν να οργανώνονται για τον χειμώνα που έρχεται και σπεύδουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά! Και ενώ το μυαλό όλων πάει απ’ ευθείας στα σχολικά είδη, από την τσάντα δεν θα πρέπει να λείπουν τα υγρά αντιβακτηριδιακά μαντηλάκια Wet Hankies Antibacterial.
Ο χειμώνας φαίνεται πως είναι η αγαπημένη εποχή των ιώσεων, καθώς τόσο το κοινό κρυολόγημα όσο και η γρίπη, βρίσκονται σε έξαρση. Όχι όμως λόγω του κρύου, όπως μπορεί να πιστεύουν πολλοί, αλλά λόγω των «κατάλληλων» συνθηκών που αυτό δημιουργεί! Όσο μειώνεται η θερμοκρασία, όλο και περισσότερο βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους, που δεν εξαερίζονται πάντα επαρκώς, με αποτέλεσμα να ευνοείται η μετάδοση ιών και βακτηρίων. Γι΄αυτό, είναι σημαντικό να φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Επιλέγοντας την κατάλληλη αντιβακτηριδιακή προστασία!
Πώς θα επιλέξουμε ένα καλό αντιβακτηριδιακό προϊόν; Τι πρέπει να διαθέτει ένα αντιβακτηριδιακό προϊόν για να εξασφαλίζει σίγουρη αντιβακτηριδιακή προστασία υψηλών απαιτήσεων; Κι εμείς, τι χρειάζεται να ξέρουμε προκειμένου να μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα καλό αντιβακτηριδιακό προϊόν;
Τα συστατικά είναι σημαντικά, από μόνα τους όμως δεν αποτελούν απόδειξη της αποτελεσματικότητας ενός αντιβακτηριδιακού προϊόντος, καθώς στο περιβάλλον υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα μικροβίων και ιών διαφορετικών σχημάτων και μεγεθών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική ανθεκτικότητα.
Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή ενός αντιβακτηριδιακού προϊόντος είναι βέβαια η σύνθεση, κυρίως όμως είναι η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος βακτηρίων και ιών.
Συνεπώς, αυτό που κάνει ένα αντιβακτηριδιακό προϊόν να ξεχωρίζει είναι η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων και ιών, κατόπιν ελέγχων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Γι’ αυτό, όταν αναζητούμε την αποτελεσματικότητα σε ένα αντιβακτηριδιακό προϊόν είναι σημαντικό να αναζητούμε τα ΕΝ για τα οποία έχει ελεγχθεί και τα βακτήρια ή τους ιούς ενάντια στα οποία έχει αποδείξει αποτελεσματικότητα.
Wet Hankies Antibacterial… η Νο1 αντιβακτηριδιακή προστασία που εμπιστεύεστε!
Τα υγρά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial αποτελούν εδώ και δεκαετίες τη Νο1 επιλογή στην αντιβακτηριδιακή προστασία, καθώς ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους πρωτοποριακά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδικά πλεονεκτήματα:
• Τα Wet Hankies Extra Safe ήταν τα 1α αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών στην Ελλάδα με επιστημονικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στον κορωνοϊό SARS-CoV2 (βάσει ΕΝ 14476). Η προστασία υψηλών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν επιβραβεύθηκε από τους ίδιους τους καταναλωτές, καθώς τα Wet Hankies Extra Safe αναδείχθηκαν «Προϊόν της Χρονιάς 2022» στην κατηγορία τους, μετά από ανεξάρτητη καταναλωτική έρευνα που διεξήχθη από τη Circana σε δείγμα 3.200 καταναλωτών στην Ελλάδα.
• Όλα τα αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial διαθέτουν μία ειδικά μελετημένη σύνθεση που περιέχει ισχυρό ποσοστό οινοπνεύματος και επιπλέον απολυμαντικό παράγοντα, εξουδετερώνοντας έως και το 99,9% των βακτηρίων, καθώς και τους ιούς της γρίπης Η1Ν1, Η3Ν2, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN1650, EN1276, EN1500 και ΕΝ14476. Επιπλέον είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.
• Τα Wet Hankies Antibacterial ενσωματώνουν στον σχεδιασμό τους καινοτομίες και μοναδικά προϊοντικά χαρακτηριστικά, τόσο από πλευράς τύπων προϊόντων όσο και από πλευράς μεγεθών (είναι η μόνη μάρκα στην Ελλάδα που διαθέτει στην γκάμα της XL αντιβακτηριδιακά μαντήλια). Έτσι, εξασφαλίζουν σίγουρη και αποτελεσματική προστασία που καλύπτει κάθε ανάγκη και κάθε επιθυμία.
• Είναι κατάλληλα για ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών.
Κλείνοντας, είναι σημαντικό θα θυμόμαστε ότι…
Η σχολαστική υγιεινή των χεριών αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης διασποράς μικροβίων και ιών, και πως κάθε φορά που την εφαρμόζουμε προστατεύουμε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους γύρω μας.
Καλή σχολικά χρονιά με σίγουρη προστασία Wet Hankies Antibacterial.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
