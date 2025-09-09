Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία στη Βουλιαγμένης
Το τροχαίο σημειώθηκε στο φανάρι της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα
Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν τις 23:00, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ προσέκρουσε σε προπορευόμενο όχημα στα φανάρια της οδού Ρήγα Φεραίου, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής. Για τις ανάγκες της επιχείρησης, και μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ο τραυματίας είναι εκτός κινδύνου.
