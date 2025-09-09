Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε Κηφισό, Σκαραμαγκά - Χωρίς προβλήματα η Αττική Οδός
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε Κηφισό, Σκαραμαγκά - Χωρίς προβλήματα η Αττική Οδός
Υπομονή και ψυχραιμία χρειάστηκαν για άλλο ένα πρωινό οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού το πρωί της Τρίτης (9/9), καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού μέχρι και αυτή την ώρα, ενώ οι καθυστερήσεις παραμένουν και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.
«Σταμάτα - ξεκίνα» είναι η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού μέχρι και αυτή την ώρα, ενώ οι καθυστερήσεις παραμένουν και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.
«Σταμάτα - ξεκίνα» είναι η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 9, 2025
10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού)
10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10’-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. https://t.co/tvzCxqFQl9
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα