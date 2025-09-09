Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε Κηφισό, Σκαραμαγκά - Χωρίς προβλήματα η Αττική Οδός
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε Κηφισό, Σκαραμαγκά - Χωρίς προβλήματα η Αττική Οδός

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις σε Κηφισό, Σκαραμαγκά - Χωρίς προβλήματα η Αττική Οδός
Υπομονή και ψυχραιμία χρειάστηκαν για άλλο ένα πρωινό οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού το πρωί της Τρίτης (9/9), καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κίνηση  και στα δύο ρεύματα του Κηφισού μέχρι και αυτή την ώρα, ενώ οι καθυστερήσεις παραμένουν και στον Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο. 



«Σταμάτα - ξεκίνα» είναι η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται στην λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.




Η κίνηση τώρα στην Αττική Οδό 






Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ πιάνει στον αέρα τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Ανώμαλη προσγείωση για την Εθνική, ήττα 0-3 από την Δανία στο Καραϊσκάκη - Δείτε τα γκολ

Σεισμος 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα στην Εύβοια, ταρακουνήθηκε όλη η Αττική
