Με αφετηρία το 1977 και με προορισμό το αύριο, έχει γίνει σημείο αναφοράς στον χώρο της ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μετά τους τεχνικούς ελέγχους
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μετά τους τεχνικούς ελέγχους
Τα δρομολόγια είχαν διακοπεί σε όλο το μήκος της Γραμμής
Εκτός λειτουργίας ετέθη το πρωί της Κυριακής το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω τεχνικού προβλήματος. Τα δρομολόγιο αποκαταστάθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί και αφού προηγήθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι.
Η εταιρεία Thema με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό είχε κάνει γνωστό πως «Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1».
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ - Μειώσεις βαρών για όλους και πολιτική επανατοποθέτηση
Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: 400.000 συνταξιούχοι αποκτούν το Δεκέμβριο δικαίωμα στην ετήσια αύξηση έως 2,7%
Πόσο μειώνονται οι φόροι στα ενοίκια και τα τεκμήρια - Τι αλλάζει σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
Η εταιρεία Thema με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του μετρό είχε κάνει γνωστό πως «Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1».
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ - Μειώσεις βαρών για όλους και πολιτική επανατοποθέτηση
Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: 400.000 συνταξιούχοι αποκτούν το Δεκέμβριο δικαίωμα στην ετήσια αύξηση έως 2,7%
Πόσο μειώνονται οι φόροι στα ενοίκια και τα τεκμήρια - Τι αλλάζει σε ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα