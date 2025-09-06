Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού - Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση Κίνηση στους δρόμους Νέος Κόσμος

Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού - Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος, στην περιοχή του Νέου Κόσμου

Λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό στη λεωφόρο Συγγρού - Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα
Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα προς Αθήνα, εξαιτίας σύγκρουσης αστικού λεωφορείου με γερανό.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνηση.


