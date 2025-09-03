Φωτιά τώρα στο Αβραμιού Μεσσηνίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μεσσήνη

Φωτιά τώρα στο Αβραμιού Μεσσηνίας

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν, επίσης, 36 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα

Φωτιά τώρα στο Αβραμιού Μεσσηνίας
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στο Αβραμιού Μεσσήνης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.




Ειδήσεις σήμερα:

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών - Έπαιζαν έως και €1 εκατ., πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Το οπλοστάσιο της Κίνας που παρουσιάστηκε στην παρέλαση στο Πεκίνο - Διηπειρωτικοί πύραυλοι, μαχητικά νέας γενιάς, drones, όπλα λέιζερ και λύκοι ρομπότ

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην ιστορία, την παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης