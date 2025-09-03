Φωτιά τώρα στο Αβραμιού Μεσσηνίας

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν, επίσης, 36 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων και 11 οχήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική περιοχή στο Αβραμιού Μεσσήνης.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αβραμιό Μεσσήνης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025
