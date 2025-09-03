Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Αγία Παρασκευή: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθησαν υπάλληλος μίνι μάρκετ και η μητέρα της
Αγία Παρασκευή: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθησαν υπάλληλος μίνι μάρκετ και η μητέρα της
Η κατάσταση υγείας της 15χρονης δεν προκαλεί ανησυχία
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρέθηκε χθες το βράδυ (2/9) μία 15χρονη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πλατεία της Αγίας Παρασκευή.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ένας 29χρονος υπάλληλος καταστήματος μίνι μάρκετ είχε πουλήσει στη 15χρονη τσιγάρα και αλκοόλ. Το κορίτσι φέρεται να κατανάλωσε το αλκοόλ με δύο ακόμα ανήλικες φίλες της, με αποτέλεσμα να μεθύσει και να χρειαστεί η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».
Στη συνέχεια η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπαλλήλου για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικο, αλλά και της μητέρας του κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας.
Η 15χρονη βρίσκεται καλά στην υγεία της και είναι θέμα χρόνου να λάβει εξιτήριο.
