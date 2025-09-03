Αγία Παρασκευή: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθησαν υπάλληλος μίνι μάρκετ και η μητέρα της
ΕΛΛΑΔΑ
Αγία Παρασκευή Αλκοόλ Ανήλικη νοσοκομείο

Αγία Παρασκευή: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθησαν υπάλληλος μίνι μάρκετ και η μητέρα της

Η κατάσταση υγείας της 15χρονης δεν προκαλεί ανησυχία

Αγία Παρασκευή: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Συνελήφθησαν υπάλληλος μίνι μάρκετ και η μητέρα της
9 ΣΧΟΛΙΑ
Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρέθηκε χθες το βράδυ (2/9) μία 15χρονη, μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε πλατεία της Αγίας Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες ένας 29χρονος υπάλληλος καταστήματος μίνι μάρκετ είχε πουλήσει στη 15χρονη τσιγάρα και αλκοόλ. Το κορίτσι φέρεται να κατανάλωσε το αλκοόλ με δύο ακόμα ανήλικες φίλες της, με αποτέλεσμα να μεθύσει και να χρειαστεί η διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στη συνέχεια η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του υπαλλήλου για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων σε ανήλικο, αλλά και της μητέρας του κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας.

Η 15χρονη βρίσκεται καλά στην υγεία της και είναι θέμα χρόνου να λάβει εξιτήριο.

Ειδήσεις σήμερα:

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ

Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης