Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III - Πλέει προς Πόρο με μειωμένη ταχύτητα
ΕΛΛΑΔΑ
Πλοίο Δρομολόγια Ύδρα Πόρος Πειραιάς

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III - Πλέει προς Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

Στο πλοίο επιβαίνουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III - Πλέει προς Πόρο με μειωμένη ταχύτητα
7 ΣΧΟΛΙΑ
Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-καταμαράν FLYING CAT III κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από την Ύδρα προς Πόρο και Πειραιά.

Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να έχει ζητήσει συνδρομή από τις λιμενικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας

Ο 72χρονος με τα 980.000 ευρώ και ο Τρικαλινός που πήρε 620.000 ευρώ - Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής που είχε μια καθαρίστρια έβαλε στο χέρι ο εγκέφαλος της κρητικής μαφίας - Διαβάστε τον διάλογό τους
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης