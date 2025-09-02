Μηχανική βλάβη στο Flying Cat III - Πλέει προς Πόρο με μειωμένη ταχύτητα

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Στο πλοίο επιβαίνουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος
Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-καταμαράν FLYING CAT III κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου από την Ύδρα προς Πόρο και Πειραιά.
Το πλοίο, στο οποίο επιβαίνουν 94 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος, συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι του Πόρου με μειωμένη ταχύτητα, χωρίς να έχει ζητήσει συνδρομή από τις λιμενικές αρχές.
