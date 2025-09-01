Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες - Στην κυκλοφορία δόθηκαν όλες οι λωρίδες και στα δύο ρεύματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, προκαλώντας μεγάλο μποτιλιάρισμα για αρκετή ώρα.
Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στη χιλιομετρική θέση 14,8 της Αττικής Οδού, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε οχήματα συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου.
Λίγο πριν τις 15:00 η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε και στα δύο ρεύματα, με την τροχαίο προηγουμένως να έχει προχωρήσει σε κλείσιμο λωρίδων.
Από τη σύγκρουση, η νταλίκα που μετέφερε τα οχήματα ανετράπη ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.
