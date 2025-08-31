Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών πάλεψε με 3 ληστές στην Αργυρούπολη - Προσπάθησαν να του πάρουν τις εισπράξεις, δείτε βίντεο
«Για δύο δευτερόλεπτα ήμουν κοκαλωμένος», είπε γείτονας που ήταν μάρτυρας του περιστατικού
Θύμα ληστείας παραλίγο να πέσει ιδιοκτήτης καταστήματος τυχερών παιχνιδιών στην Αργυρούπολη, ο οποίος πάλεψε με τρεις κακοποιούς που εισέβαλαν στην επιχείρησή του.
Όπως μετέδωσε το Star, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 22:00 και ενώ ο ιδιοκτήτης ετοιμαζόταν να φύγει από το κατάστημά του, όταν δύο κακοποιοί, φορώντας κουκούλες και γάντια εισέβαλαν μέσα στο κατάστημα και προσπαθούσαν βίαια να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, προκειμένου να του πάρουν τις εισπράξεις.
Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και τρίτος δράστης, με τον οποίο ο ιδιοκτήτης ξεκίνησε να παλεύει, ώσπου τελικά κατάφερε να τους διώξει από την επιχείρησή του. Η μάχη συνεχίστηκε και έξω από το κατάστημα, μέχρι που ένας γείτονας άκουσε τις φωνές του επιχειρηματία και έσπευσε να βοηθήσει.
«Βλέπω τρία παιδιά με κουκούλες… να τον τραβάνε και την ώρα που τον βγάζουν έξω, πέφτει κάτω και λέει “βοήθεια”. Για δύο δευτερόλεπτα ήμουν κοκαλωμένος, λέω “Ρε τι κάνετε εδώ;”. Και με το που βλέπουν εμένα μπαίνουν σε ένα νομίζω μαύρο ήταν 207 αυτοκίνητο», είπε ο γείτονας.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο, εκτιμάται ότι στους δράστες συγκαταλέγονται και ανήλικοι, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.
