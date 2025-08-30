Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Καταδίωξη μηχανής με τρεις επιβαίνοντες στην Κω, τραυματίστηκε αστυνομικός
Καταδίωξη μηχανής με τρεις επιβαίνοντες στην Κω, τραυματίστηκε αστυνομικός
Τρεις Ολλανδοί που επέβαιναν στο ίδιο μηχανάκι επιχείρησαν να διαφύγουν - Χειροπέδες σε δύο άτομα
Καταδίωξη εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Κω, όταν μηχανάκι με τρεις επιβαίνοντες αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα της Αστυνομίας, κινούμενο μάλιστα αντίθετα στην οδό Ακτή Κουντουριώτου.
Σύμφωνα με το kosnews24.gr, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, όμως το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου με την οδό Θάλειας Νικολαΐδου.
Οι τρεις επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Κατά την προσπάθεια σύλληψης, ένας εξ αυτών επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ μετά από λίγο συνελήφθη και ο οδηγός του δικύκλου, αμφότεροι Ολλανδοί υπήκοοι.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω.
Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Κω, όπου και εξετάστηκε.
Σύμφωνα με το kosnews24.gr, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει, όμως το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς, στη συμβολή της Επαρχιακής Οδού Κω – Κεφάλου με την οδό Θάλειας Νικολαΐδου.
Οι τρεις επιβάτες εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή. Κατά την προσπάθεια σύλληψης, ένας εξ αυτών επιτέθηκε στους αστυνομικούς, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αστυνομικό. Ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη, ενώ μετά από λίγο συνελήφθη και ο οδηγός του δικύκλου, αμφότεροι Ολλανδοί υπήκοοι.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κω.
Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο της Κω, όπου και εξετάστηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο
«Έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό και ξύπνησα στο νοσοκομείο», ισχυρίζεται η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα
Πάτρα: Πώς η 86χρονη γειτόνισσα έσωσε το 7χρονο κορίτσι και παρασύρθηκε θανάσιμα από τη μηχανή
Σάλος με CEO στο US Open: Άρπαξε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα