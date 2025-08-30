Συνελήφθησαν και οι συνεργοί των δύο γυναικών που λήστεψαν οδηγό ταξί στο Περιστέρι
Συνελήφθησαν και οι συνεργοί των δύο γυναικών που λήστεψαν οδηγό ταξί στο Περιστέρι
Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές και τι κατέσχεσαν
Εντοπίστηκαν οι συνεργοί των δύο γυναικών που είχαν συλληφθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στο Περιστέρι για τη ληστεία σε βάρος ενός οδηγού ταξί.
Αναλυτικότερα, οι δύο συνεργοί της 22χρονης και της 32χρονης - 2 άνδρες ηλικίας 27 και 36 ετών – συνελήφθησαν τελικά την Τρίτη 26 Αυγούστου για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.
Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και εντατικής παρακολούθησης, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι συλληφθέντες διακινούσαν και πουλούσαν σε διαμέρισμα ναρκωτικές ουσίες.
Ωστόσο, μετά τη σύλληψή τους, διαπιστώθηκε ότι ο 27χρονος και ο 36χρονος ήταν τα πρόσωπα που αναζητούνταν ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό ληστείας σε βάρος του οδηγού ταξί.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
- 2 πυροβόλα όπλα (πιστόλια) οπλισμένα με φυσίγγιο στη θαλάμη,
-2 γεμιστήρες,
-19 φυσίγγια,
- διαρρηκτικά εργαλεία,
- το χρηματικό ποσό των 770 ευρώ,
- μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών
-6 συσκευές κινητών τηλεφώνων
Σημειώνεται ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα και διαθέτουν βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Όλα ξεκίνησαν όταν η 32χρονη, με το πρόσχημα προσωπικής συνάντησης, προσέγγισε τον 29χρονο οδηγό ταξί με τον οποίο είχε κατά καιρούς επαφές και του ζήτησε οικονομική βοήθεια. Εκείνος μετέβη στην οδό Μάρνης, την παρέλαβε μαζί με τη 22χρονη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε ξενοδοχείο της λεωφόρου Αθηνών στο Περιστέρι.
Οι δύο γυναίκες τον οδήγησαν σε δωμάτιο όπου ανέμεναν συνεργοί τους. Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στο δωμάτιό του. Κρατώντας όπλο, τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον απείλησε ότι αν δεν του έδινε 2.500 ευρώ μέχρι το μεσημέρι θα τον πυροβολούσε στο κεφάλι.
Ο δράστης αφαίρεσε από τον 29χρονο το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του ταξί, ενώ τον οδήγησε σε άλλο δωμάτιο όπου βρισκόταν η δεύτερη γυναίκα. Εκεί εμφανίστηκε και δεύτερος συνεργός και όλοι μαζί τον ανάγκασαν να καθίσει σε καρέκλα, συνεχίζοντας τις απειλές. Οι δύο άνδρες και οι γυναίκες κινήθηκαν προς την έξοδο, όμως ο 29χρονος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και κατέφυγε σε πρατήριο καυσίμων στη λεωφόρο Αθηνών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν το ταξί, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην Αγία Βαρβάρα. Από το όχημα έλειπαν δύο φάκελοι που περιείχαν συνολικά 1.680 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Στην κατοχή της 32χρονης βρέθηκαν τα κλειδιά του ταξί.
Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που ενημερώθηκαν άμεσα εντόπισαν τις δύο γυναίκες στη λεωφόρο Αθηνών και τις συνέλαβαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
