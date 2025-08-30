Συνελήφθησαν και οι συνεργοί των δύο γυναικών που λήστεψαν οδηγό ταξί στο Περιστέρι



Το χρονικό

Σημειώνεται ότι άπαντες οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή αδικήματα και διαθέτουν βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Όλα ξεκίνησαν όταν η 32χρονη, με το πρόσχημα προσωπικής συνάντησης, προσέγγισε τον 29χρονο οδηγό ταξί με τον οποίο είχε κατά καιρούς επαφές και του ζήτησε οικονομική βοήθεια. Εκείνος μετέβη στην οδό Μάρνης, την παρέλαβε μαζί με τη 22χρονη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε ξενοδοχείο της λεωφόρου Αθηνών στο Περιστέρι.Οι δύο γυναίκεςΛίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στο δωμάτιό του. Κρατώντας όπλο, τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον απείλησε ότι αν δεν του έδινε 2.500 ευρώ μέχρι το μεσημέρι θα τον πυροβολούσε στο κεφάλι.Ο δράστης αφαίρεσε από τον 29χρονο το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του ταξί, ενώ τον οδήγησε σε άλλο δωμάτιο όπου βρισκόταν η δεύτερη γυναίκα. Εκεί εμφανίστηκε και δεύτερος συνεργός και όλοι μαζί τον ανάγκασαν να καθίσει σε καρέκλα, συνεχίζοντας τις απειλές. Οι δύο άνδρες και οι γυναίκες κινήθηκαν προς την έξοδο, όμως ο 29χρονοςκαι κατέφυγε σε πρατήριο καυσίμων στη λεωφόρο Αθηνών.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν το ταξί, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην Αγία Βαρβάρα. Από το όχημα έλειπαν δύο φάκελοι που περιείχαν συνολικά 1.680 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Στην κατοχή της 32χρονης βρέθηκαν τα κλειδιά του ταξί.Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που ενημερώθηκαν άμεσα εντόπισαν τις δύο γυναίκες στη λεωφόρο Αθηνών και τις συνέλαβαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία.