Ληστεία στο Περιστέρι με… δόλωμα ένα ραντεβού: Του έκλεψαν χρήματα και το ταξί
ΕΛΛΑΔΑ
Περιστέρι Κλοπή Ταξί Συλλήψεις

Ληστεία στο Περιστέρι με… δόλωμα ένα ραντεβού: Του έκλεψαν χρήματα και το ταξί

Συνελήφθησαν μία 32χρονη και μία 22χρονη και αναζητούνται οι συνεργοί τους

Ληστεία στο Περιστέρι με… δόλωμα ένα ραντεβού: Του έκλεψαν χρήματα και το ταξί
10 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τετάρτης (20/8) στο Περιστέρι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, μία 22χρονη και μία 32χρονη, κατηγορούμενες για ληστεία κατά συναυτουργία.

Όπως ανακοινώθηκε, η 32χρονη, με το πρόσχημα προσωπικής συνάντησης, προσέγγισε τον 29χρονο οδηγό ταξί με τον οποίο είχε κατά καιρούς επαφές και του ζήτησε οικονομική βοήθεια. Εκείνος μετέβη στην οδό Μάρνης, την παρέλαβε μαζί με τη 22χρονη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε ξενοδοχείο της λεωφόρου Αθηνών στο Περιστέρι.

Οι δύο γυναίκες τον οδήγησαν σε δωμάτιο όπου ανέμεναν συνεργοί τους. Λίγες ώρες αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία του παθόντος, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στο δωμάτιό του. Κρατώντας όπλο, τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον απείλησε ότι αν δεν του έδινε 2.500 ευρώ μέχρι το μεσημέρι θα τον πυροβολούσε στο κεφάλι.

Ο δράστης αφαίρεσε από τον 29χρονο το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του ταξί, ενώ τον οδήγησε σε άλλο δωμάτιο όπου βρισκόταν η δεύτερη γυναίκα. Εκεί εμφανίστηκε και δεύτερος συνεργός και όλοι μαζί τον ανάγκασαν να καθίσει σε καρέκλα, συνεχίζοντας τις απειλές. Οι δύο άνδρες και οι γυναίκες κινήθηκαν προς την έξοδο, όμως ο 29χρονος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας και κατέφυγε σε πρατήριο καυσίμων στη λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν το ταξί, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα στην Αγία Βαρβάρα. Από το όχημα έλειπαν δύο φάκελοι που περιείχαν συνολικά 1.680 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Στην κατοχή της 32χρονης βρέθηκαν τα κλειδιά του ταξί.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που ενημερώθηκαν άμεσα εντόπισαν τις δύο γυναίκες στη λεωφόρο Αθηνών και τις συνέλαβαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι συνεργοί τους αναζητούνται.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης