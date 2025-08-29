Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Θεσσαλονίκη

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα

Η γυναίκα είναι υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται στον Θερμαϊκό Κόλπο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.

Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με , τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που είχε πάει για μπάνιο με δύο φιλικά της πρόσωπα, είναι υπήκοος Σερβίας και το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ.

