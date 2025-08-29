Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
Η γυναίκα είναι υπήκοος Σερβίας, ενώ το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται στον Θερμαϊκό Κόλπο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.
Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.
Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με , τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που είχε πάει για μπάνιο με δύο φιλικά της πρόσωπα, είναι υπήκοος Σερβίας και το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Το Λιμενικό ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ και στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς και παραπλέον πλοίο και αλιευτικό σκάφος.
Κατόπιν αιτήματος του Λιμενικού κινητοποιήθηκε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης που συνδράμει στις έρευνες με , τετραμελές πλήρωμα εθελοντών και το διασωστικό σκάφος «Όντιν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που είχε πάει για μπάνιο με δύο φιλικά της πρόσωπα, είναι υπήκοος Σερβίας και το τελευταίο στίγμα της φέρεται να ήταν στην περιοχή ΠΙΚΠΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ζούμε έναν εφιάλτη, γλιτώσαμε τα χειρότερα» λέει η μητέρα της 26χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche
Τρία υπουργεία κατά Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας - «Οι αποφάσεις του δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», λένε
Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού του «Έντικ» στον Ασπρόπυργο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα