Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου στη Φθιώτιδα
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου στη Φθιώτιδα
Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια - Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια
Στις 28/8/25, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας, ο Θανάσης Κ., 16 ετών.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Θανάσης Κ. έχει ύψος 1.68 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα, μαύρη βερμούδα και αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα