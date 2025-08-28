Έρχεται Σαββατοκύριακο με ακραία καιρικά φαινόμενα: Χαλάζι και καταιγίδες στα βόρεια, λίβας στα ανατολικά
Έρχεται Σαββατοκύριακο με ακραία καιρικά φαινόμενα: Χαλάζι και καταιγίδες στα βόρεια, λίβας στα ανατολικά

Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα επηρεάσει τη χώρα μας - Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και επικίνδυνα με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και κεραυνών

Έρχεται Σαββατοκύριακο με ακραία καιρικά φαινόμενα: Χαλάζι και καταιγίδες στα βόρεια, λίβας στα ανατολικά
Για μεταβολή του καιρού το Σαββατοκύριακο προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, λόγω βαρομετρικού χαμηλού που κινείται από την Ιταλία προς τα ανατολικά.

Όπως εξηγεί, από το Σάββατο το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, οι οποίες μέσα στην Κυριακή θα επεκταθούν σε αρκετές περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και επικίνδυνα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και έντονης ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα εξασθενίσουν, περιοριζόμενοι κυρίως στα νοτιοανατολικά, ενώ η στροφή των ανέμων σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική. Το αποτέλεσμα θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας στους 35-37 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου ο άνεμος θα λειτουργήσει ως λίβας ενισχύοντας την αίσθηση της ζέστης.

Ο μετεωρολόγος εφιστά την προσοχή στα επικίνδυνα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, ενώ για την υπόλοιπη χώρα η έμφαση δίνεται στις υψηλές θερμοκρασίες.

Έρχεται Σαββατοκύριακο με ακραία καιρικά φαινόμενα: Χαλάζι και καταιγίδες στα βόρεια, λίβας στα ανατολικά


