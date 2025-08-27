Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Διάρρηξη σε σπίτι στη Μαγνησία με λεία 150.000 ευρώ - Ο δράστης έτρεχε με το χρηματοκιβώτιο στα χέρια
Διάρρηξη σε σπίτι στη Μαγνησία με λεία 150.000 ευρώ - Ο δράστης έτρεχε με το χρηματοκιβώτιο στα χέρια
Η 37χρονη έλειψε για περίπου μία ώρα από το σπίτι και τότε ένας από τους δράστες κατέβηκε από το όχημα για να ελέγξει εάν υπήρχε κάποιος μέσα - Τότε έδωσε το σύνθημα στους συνεργούς του
Μια 37χρονη γυναίκα στις Αλυκές έξω από το Βόλο βρέθηκε στο στόχαστρο καλά οργανωμένης σπείρας διαρρηκτών, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά αφαίρεσε από το σπίτι της το χρηματοκιβώτιο που ήταν στερεωμένο στον τοίχο. Σύμφωνα με τις αρχές, τρία άτομα που παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής έδρασαν μεθοδικά και χωρίς να αφήσουν περιθώριο αντίδρασης.
Η δράση τους φανερώνει προσεκτική προετοιμασία. Τις ημέρες πριν από την κλοπή, που έγινε στις 14 Αυγούστου γύρω στις 10 το βράδυ σε κατοικία επί της λεωφόρου Αθηνών, είχε εντοπιστεί αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή: περνούσε μπροστά από σπίτια, σταματούσε για λίγο και αποχωρούσε. Το ίδιο όχημα, σκούρου χρώματος, εθεάθη και το βράδυ πριν από τον Δεκαπενταύγουστο σταθμευμένο κοντά στο σπίτι της γυναίκας.
Η 37χρονη έλειψε για περίπου μία ώρα από το σπίτι και τότε ένας από τους δράστες κατέβηκε από το όχημα για να ελέγξει εάν υπήρχε κάποιος μέσα. Την ίδια στιγμή, μια γειτόνισσα που πήγε να πετάξει τα σκουπίδια αντιλήφθηκε την παρουσία του, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί πίσω από θάμνο μέχρι να απομακρυνθεί.
Αμέσως μετά έδωσε το σύνθημα στους συνεργούς του. Ο δεύτερος βγήκε από το όχημα με κουκούλα και γάντια και χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία παραβίασε την πόρτα. Σε λίγα λεπτά μπήκε και ο τρίτος, με αποτέλεσμα μέσα σε περίπου 8 με 10 λεπτά να έχουν ερευνήσει όλο το σπίτι και να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η κάμερα ασφαλείας έδειξε τις κινήσεις τους και συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης μόλις τους είδε, ενεργοποίησε κατευθείαν τον συναγερμό, αλλά στο μεταξύ οι δύο δράστες είχαν προλάβει να εντοπίσουν και να ξεκολλήσουν από τον τοίχο το μικρό χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης χρηματικής, όπως και πολύ περισσότερο συναισθηματικής αξίας, ύψους περίπου 150.000 ευρώ.
Οι δύο πετάχτηκαν έξω από το σπίτι, ενώ επιχείρησε να τους κυνηγήσει όταν βγήκαν ένα στενό συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης, αλλά δεν κατάφερε, κάτι. Ο ένας δράστης, έχοντας στη μία μασχάλη το χρηματοκιβώτιο έτρεχε πάνω στη λεωφόρο Αθηνών και ο δεύτερος μπήκε στο σκούρο αυτοκίνητο.
Ο συνεργός του έβαλε αμέσως μπροστά, με το αυτοκίνητο να φεύγει ταχύτατα με κίνδυνο να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Κινήθηκε προς τον άλλο που έτρεχε ο οποίος μπήκε μέσα και εξαφανίστηκαν προς τη Νέα Αγχίαλο. Συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας δηλώνει στη «Μαγνησία» την απογοήτευσή του για το περιστατικό γιατί πολλά από τα κοσμήματα που ήταν αποθηκευμένα στο χρηματοκιβώτιο, ήταν σημαντικά κειμήλια για την οικογένεια.
Η δράση τους φανερώνει προσεκτική προετοιμασία. Τις ημέρες πριν από την κλοπή, που έγινε στις 14 Αυγούστου γύρω στις 10 το βράδυ σε κατοικία επί της λεωφόρου Αθηνών, είχε εντοπιστεί αυτοκίνητο να κινείται ύποπτα στην περιοχή: περνούσε μπροστά από σπίτια, σταματούσε για λίγο και αποχωρούσε. Το ίδιο όχημα, σκούρου χρώματος, εθεάθη και το βράδυ πριν από τον Δεκαπενταύγουστο σταθμευμένο κοντά στο σπίτι της γυναίκας.
Η 37χρονη έλειψε για περίπου μία ώρα από το σπίτι και τότε ένας από τους δράστες κατέβηκε από το όχημα για να ελέγξει εάν υπήρχε κάποιος μέσα. Την ίδια στιγμή, μια γειτόνισσα που πήγε να πετάξει τα σκουπίδια αντιλήφθηκε την παρουσία του, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί πίσω από θάμνο μέχρι να απομακρυνθεί.
Αμέσως μετά έδωσε το σύνθημα στους συνεργούς του. Ο δεύτερος βγήκε από το όχημα με κουκούλα και γάντια και χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία παραβίασε την πόρτα. Σε λίγα λεπτά μπήκε και ο τρίτος, με αποτέλεσμα μέσα σε περίπου 8 με 10 λεπτά να έχουν ερευνήσει όλο το σπίτι και να αποσπάσουν το χρηματοκιβώτιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, η κάμερα ασφαλείας έδειξε τις κινήσεις τους και συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης μόλις τους είδε, ενεργοποίησε κατευθείαν τον συναγερμό, αλλά στο μεταξύ οι δύο δράστες είχαν προλάβει να εντοπίσουν και να ξεκολλήσουν από τον τοίχο το μικρό χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης χρηματικής, όπως και πολύ περισσότερο συναισθηματικής αξίας, ύψους περίπου 150.000 ευρώ.
Οι δύο πετάχτηκαν έξω από το σπίτι, ενώ επιχείρησε να τους κυνηγήσει όταν βγήκαν ένα στενό συγγενικό πρόσωπο της 37χρονης, αλλά δεν κατάφερε, κάτι. Ο ένας δράστης, έχοντας στη μία μασχάλη το χρηματοκιβώτιο έτρεχε πάνω στη λεωφόρο Αθηνών και ο δεύτερος μπήκε στο σκούρο αυτοκίνητο.
Ο συνεργός του έβαλε αμέσως μπροστά, με το αυτοκίνητο να φεύγει ταχύτατα με κίνδυνο να προκαλέσει κάποιο ατύχημα. Κινήθηκε προς τον άλλο που έτρεχε ο οποίος μπήκε μέσα και εξαφανίστηκαν προς τη Νέα Αγχίαλο. Συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας δηλώνει στη «Μαγνησία» την απογοήτευσή του για το περιστατικό γιατί πολλά από τα κοσμήματα που ήταν αποθηκευμένα στο χρηματοκιβώτιο, ήταν σημαντικά κειμήλια για την οικογένεια.
Ειδήσεις σήμερα:
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;
Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
Για πρώτη φορά ο Νετανιάχου αναγνωρίζει δημόσια τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Τι διακυβεύεται με την ψήφο εμπιστοσύνης στον Μπαϊρού;
Τα καλλιτεχνικά #cancel του καλοκαιριού: Από τη συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέχρι την αφιέρωση της Φαραντούρη και το ρούφηγμα της Μποφίλιου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα