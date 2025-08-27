Διάρρηξη σε σπίτι στη Μαγνησία με λεία 150.000 ευρώ - Ο δράστης έτρεχε με το χρηματοκιβώτιο στα χέρια

Η 37χρονη έλειψε για περίπου μία ώρα από το σπίτι και τότε ένας από τους δράστες κατέβηκε από το όχημα για να ελέγξει εάν υπήρχε κάποιος μέσα - Τότε έδωσε το σύνθημα στους συνεργούς του