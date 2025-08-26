Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
58χρονος οδηγός ταξί βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του στο λιμάνι του Πειραιά
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα κατά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και στο πλαίσιο εκτέλεσης μέτρων τάξης, εντοπίστηκε Ε.Δ.Χ. όχημα (ταξί) με τον 58χρονο ημεδαπό οδηγό του, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όχημα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Α' Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
