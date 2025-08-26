Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Η 8χρονη μαθήτρια πιάνου Αλεξάνδρα Γουδά κατέκτησε το ασημένιο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Debussy
Ακόμα μια διάκριση έρχεται να προστεθεί στις επιτυχίες των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ρεθύμνης
Η μόλις 8 ετών μαθήτρια πιάνου Αλεξάνδρα Γουδά του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Ρεθύμνης κατέκτησε το ασημένιο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Debussy (online) στην κατηγορία 8-10 ετών. Η ταλαντούχα Αλεξάνδρα Γουδά, σπουδάζει πιάνο στην τάξη της καθηγήτριας Λυδίας Τζουγανάκη και στον μεγάλο αυτό διαγωνισμό απέσπασε θερμά σχόλια για την καλλιτεχνική της παρουσία και την ωριμότητα της ερμηνείας της, καθώς και θετικές κριτικές, που επιβεβαιώθηκαν με τη βράβευσή της.
Η διάκριση αυτή, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αποτελεί τιμή για το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Ρεθύμνης και ταυτόχρονα επιβεβαίωση της συστηματικής δουλειάς, της αφοσίωσης και της αγάπης της μικρής μαθήτριας για τη μουσική. Η επιτυχία της Αλεξάνδρας γεμίζει περηφάνια τόσο την οικογένειά της όσο και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου, που στηρίζει με συνέπεια τα μουσικά ταλέντα του τόπου μας.
Ο διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης, Νικόλαος Περράκης, τόνισε τα εξής: «Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη μαθήτριά μας Αλεξάνδρα Γουδά για τη σημαντική διάκρισή της στον Διεθνή Διαγωνισμό Debussy. Η επιτυχία αυτή δεν είναι μόνο προσωπικό της επίτευγμα, αλλά και πηγή υπερηφάνειας για το Δημοτικό Ωδείο Ρεθύμνης. Παράλληλα, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στην καθηγήτριά της, κ. Λυδία Τζουγανάκη, για την καθοδήγηση, την αφοσίωση και τη στήριξη που προσφέρει στους μαθητές της. Η συνεργασία μαθήτριας και δασκάλας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η σκληρή δουλειά και η αγάπη για τη μουσική οδηγούν σε υψηλά αποτελέσματα. Ως Ωδείο, νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που συμβάλλουμε στη μουσική καλλιέργεια της νέας γενιάς και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τα ταλέντα που αναδεικνύονται μέσα από τους κόλπους μας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Nea Kriti
