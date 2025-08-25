﻿Συνελήφθη 48χρονος για πυρκαγιά στη Ρόδο
﻿Συνελήφθη 48χρονος για πυρκαγιά στη Ρόδο

Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθη χθες, Κυριακή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ρόδου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Ρόδου.

