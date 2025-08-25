Συνελήφθη 48χρονος για πυρκαγιά στη Ρόδο
Συνελήφθη 48χρονος για πυρκαγιά στη Ρόδο
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
Στη σύλληψη ενός 48χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας στη Ρόδο.
Όπως αναφέρει η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθη χθες, Κυριακή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ρόδου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Ρόδου.
Όπως αναφέρει η πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, συνελήφθη χθες, Κυριακή, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ρόδου, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αύλειο χώρο οικίας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Ρόδου.
Ειδήσεις σήμερα:
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία
Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα