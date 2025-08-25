Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας
Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας
Αποπροσανατολίστηκαν στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου
Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν στην Εύβοια.
Το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου για περπάτημα και αποπροσανατολίστηκαν σε δύσβατη περιοχή.
Αφού κάλεσαν το 112, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.
Οι δύο περιπατητές εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ μεταφέρθηκαν στο όχημά τους.
