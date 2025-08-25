Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας

καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου για περπάτημα και αποπροσανατολίστηκαν σε δύσβατη περιοχή.



Αφού κάλεσαν το 112, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.



Οι δύο περιπατητές εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ μεταφέρθηκαν στο όχημά τους.

