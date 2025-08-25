Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Περιπατητές Πυροσβεστική

Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας

Αποπροσανατολίστηκαν στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου

Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν σε δύσβατη περιοχή της Εύβοιας
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Εντοπίστηκαν οι δύο περιπατητές που αγνοούνταν στην Εύβοια

Το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή του  καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου για περπάτημα και αποπροσανατολίστηκαν σε δύσβατη περιοχή. 

Αφού κάλεσαν το 112, κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Οι δύο περιπατητές εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ μεταφέρθηκαν στο όχημά τους. 

Ειδήσεις σήμερα:

Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία

Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη

«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης