Φωτιά τώρα στο Μυρόφυλλο Τρικάλων - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων.
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
