Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.

Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος,  2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

