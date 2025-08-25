Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Σαλαμίνα - Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας.
Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
