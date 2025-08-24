Νέες αποκαλύψεις για το δράμα του Βόλου: «Την βίαζε, την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει» λέει η αδερφή της 36χρονης

Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία, ωστόσο, η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά όταν απέκτησαν παιδιά: «Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε, έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε»