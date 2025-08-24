Νέες αποκαλύψεις για το δράμα του Βόλου: «Την βίαζε, την άφηνε έγκυο για να μην τον χωρίσει» λέει η αδερφή της 36χρονης
Η αδελφή της 36χρονης η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της στον Βόλο μίλησε για την κακοποίηση που βίωνε το θύμα μέσα στον γάμο της. Όπως αποκάλυψε, η γυναίκα υπέμενε σωματική και σεξουαλική βία, με τον σύζυγό της να τη βιάζει και να την αφήνει έγκυο, προκειμένου να την κρατά δέσμια του: «Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συχνά», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο 40χρονος την απειλούσε πως «αν τον χώριζε, θα έκανε χειρότερα».
Σύμφωνα με την ίδια, το ζευγάρι γνωρίστηκε από νεαρή ηλικία. Ωστόσο, η συμπεριφορά του άνδρα άλλαξε δραματικά όταν απέκτησαν παιδιά. «Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός, τη χτυπούσε» ανέφερε η αδερφή της 36χρονης μιλώντας στον Alpha.
Η αδελφή του θύματος αποκάλυψε ότι η οικογένεια γνώριζε για την κακοποίηση, αλλά δεν προχώρησε σε καταγγελίες στις Αρχές: «Πολλά χρόνια εμείς δεν μιλήσαμε και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα» ανέφερε.
«Αυτός έλεγε στα παιδιά ‘εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας’ και τη χτυπούσε μπροστά τους» πρόσθεσε η αδελφή της 36χρονης.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της αδερφής της 36χρονης:
Υπενθυμίζεται ότι το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής ο 40χρονος. Τη στιγμή που έφτασε, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «Γιατί το έκανες;» και αν το έχει μετανιώσει, ωστόσο εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και με κατεβασμένο το κεφάλι. Μάλιστα μέσα στο κρατητήριο συνάντησε την 18χρονη κόρη του, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες είπε: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω».
Από τον εισαγγελέα του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Έπειτα έλαβε προθεσμία από την Ανακριτή για να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00.
Η εισαγγελία διέταξε κοινωνική έρευνα για τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους ως προς το πού πρέπει να οδηγηθούν. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.
Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί
