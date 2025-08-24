Σε ύφεση η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καστοριά Φωτιά

Σε ύφεση η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Σε ύφεση η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (24/8), σε δάσος στο Μακροχώρι Καστοριάς.

Χθες το βράδυ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ.

Οι δυνάμεις παραμένουν και σήμερα στο σημείο, ενώ με την ανατολή του ηλίου άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΤ

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΕΘ 2025: Πιο λίγος φόρος για κάθε παιδί, μειώσεις άμεσων φόρων για εισοδήματα ως 60.000 ευρώ

Άγρια ληστεία στο Ζεφύρι: Ρομά χτύπησαν τρία άτομα και τους έκαψαν το αυτοκίνητο

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης