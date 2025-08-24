Σε ύφεση η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

78

πυροσβέστες με 26 οχήματα και

3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ.



Οι δυνάμεις παραμένουν και σήμερα στο σημείο, ενώ με την ανατολή του ηλίου άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

