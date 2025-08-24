Σε ύφεση η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
Σε ύφεση η φωτιά στο Μακροχώρι Καστοριάς - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
Επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (24/8), σε δάσος στο Μακροχώρι Καστοριάς.
Χθες το βράδυ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ.
Οι δυνάμεις παραμένουν και σήμερα στο σημείο, ενώ με την ανατολή του ηλίου άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΤ
Χθες το βράδυ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 26 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 5ης, και 8ης ΕΜΟΔΕ.
Οι δυνάμεις παραμένουν και σήμερα στο σημείο, ενώ με την ανατολή του ηλίου άρχισαν να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
Πηγή φωτογραφίας: ΕΡΤ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα