Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής – Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος
Τροχαίο Χαλκιδική

Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής – Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος

Μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημα ενός 40χρονου

Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής – Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος
Ένας άνδρας 30 ετών τραυματίστηκε σοβαρότατα όταν συγκρούστηκε η μηχανή που οδηγούσε με όχημα στη Χαλκιδική.

Το ατύχημα έγινε στο 37ο χιλιόμετρο Μουδανιών - Σιθωνίας στο ύψος της Νικήτης.

Μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε σφοδρά με όχημα που οδηγούσε 40χρονος επίσης Έλληνας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Ο 30χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο

Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Πολυγύρου.



