Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής – Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος
Σοβαρό τροχαίο στη Νικήτη της Χαλκιδικής – Ακρωτηριάστηκε ένας 30χρονος
Μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε με σφοδρότητα με το όχημα ενός 40χρονου
Ένας άνδρας 30 ετών τραυματίστηκε σοβαρότατα όταν συγκρούστηκε η μηχανή που οδηγούσε με όχημα στη Χαλκιδική.
Το ατύχημα έγινε στο 37ο χιλιόμετρο Μουδανιών - Σιθωνίας στο ύψος της Νικήτης.
Μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε σφοδρά με όχημα που οδηγούσε 40χρονος επίσης Έλληνας.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Ο 30χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.
Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Πολυγύρου.
Το ατύχημα έγινε στο 37ο χιλιόμετρο Μουδανιών - Σιθωνίας στο ύψος της Νικήτης.
Μηχανή που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε σφοδρά με όχημα που οδηγούσε 40χρονος επίσης Έλληνας.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και μηχανή ταχείας ανταπόκρισης με συνολικά τρεις διασώστες, οι οποίοι προχώρησαν σε ενέργειες ακινητοποίησης, αιμόστασης και αναζωογόνησης του τραυματία. Ο 30χρονος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο κάτω άκρο.
Αφού σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου με ασθενοφόρο και από εκεί στη Θεσσαλονίκη.
Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα τροχαίας του Πολυγύρου.
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα