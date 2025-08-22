Οικιακή βοηθός «ξάφριζε» για χρόνια τα σπίτια όπου εργαζόταν στο Ηράκλειο - Πάνω από 7.000 ευρώ η αξία της λείας της
Οικιακή βοηθός «ξάφριζε» για χρόνια τα σπίτια όπου εργαζόταν στο Ηράκλειο - Πάνω από 7.000 ευρώ η αξία της λείας της
Μέρος των κοσμημάτων που βρέθηκαν στην κατοχή της αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους
Μία 59χρονη αλλοδαπή, εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός, βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών μετά από πολύμηνη έρευνα που αποκάλυψε ότι είχε αφαιρέσει χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα από τέσσερις οικίες στο Ηράκλειο, συνολικής αξίας περίπου 7.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 4 περιπτώσεων κλοπών σε οικίες και την ταυτοποίηση της 59χρονης, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, η 59χρονη κατά το χρονικό διάστημα από το 2021 έως την 06.08.2025, εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε τέσσερις οικίες, αφαίρεσε συνολικά είδη ένδυσης, είδη οικιακής χρήσης και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αναγνωρίστηκε και αποδόθηκε στους παθόντες. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
