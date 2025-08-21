Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 65 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου
Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 65 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 65 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο έσπευσε στην περιοχή και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο έσπευσε στην περιοχή και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας Χανίων.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα