Νεκρός στο σπίτι του στον Πύργο εντοπίστηκε ένας 37χρονος - Δεν είχε δώσει σημεία ζωής από χθες
Ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν
Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Πύργου η είδηση του θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν.
Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και, δυστυχώς, τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.
Η Αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό του.
