Καιρός: Φθινοπωρινό το σκηνικό και σήμερα με βροχές - Πάνω από 5.000 κεραυνοί χθες

Η αστάθεια και οι μεσημεριανές μπόρες θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές και σήμερα, κυρίως όμως θα επηρεάσουν τη βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τονΌπως αναφέρει μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σήμερα η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή, κάποια μπόρα, και στα βόρεια της Αττικής. Από την Τετάρτη και μετά όμως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας.Από την πλευρά της η μετεωρολόγος του MEGAστην πρόγνωσή της σημειώνει πως ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, στα βόρεια όμως από το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα βρέχει ασθενώς στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Από νωρίς το μεσημέρι θα ξεκινήσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και στη Θράκη. Στην υπόλοιπη ορεινή ηπειρωτική χώρα και στην Εύβοια, το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται νεφώσεις, και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μπόρες. Ωστόσο αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.Τοπικές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα πλέον αξιόλογα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.H ανάλυση δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο τρίτης γενιάς Meteosat-12 και το Lightning Imager (LI) όργανο που φέρει, έδειξε ότι μέχρι τις 18:00 της Δευτέρας 18 Αυγούστου 2025 έχουν καταγραφεί πάνω από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι 5.208 από τις οποίες ήταν στην ξηρά, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη.Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζουμε το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.Προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 34, στη Θεσσαλία από 21 έως 36, στην Ήπειρο από 18 έως 30, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα νότια πελάγη και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.