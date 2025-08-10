Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονου για διάρρηξη οχήματος και κατοχή παράνομων ουσιών και φυσιγγίου
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονου για διάρρηξη οχήματος και κατοχή παράνομων ουσιών και φυσιγγίου
Ο 54χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του
Επ' αυτοφώρω συνελήφθη από περιπολούντες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 54χρονος ημεδαπός, ο οποίος είχε διαρρήξει όχημα σταθμευμένο στην περιοχή του κέντρου της πόλης.
Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας σχετικά με το συμβάν που έγινε χθες, στη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκαν ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τα οποία κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή.
Ο 54χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
Όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας σχετικά με το συμβάν που έγινε χθες, στη διάρκεια του ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκαν ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου και δισκία που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, τα οποία κατείχε χωρίς ιατρική συνταγή.
Ο 54χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «μάχη» για την φοιτητική στέγη - Τι δείχνουν οι έρευνες, οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ
Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων ηγετών για τη σύνοδο ΗΠΑ-Ρωσίας: Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο
Κρίσιμο 20ημερο αποφάσεων για την οικονομία και το πακέτο της ΔΕΘ
Η «μάχη» για την φοιτητική στέγη - Τι δείχνουν οι έρευνες, οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα