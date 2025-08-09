Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Δελφίνια χάρισαν μοναδικό θέαμα στη Βόρεια Εύβοια – Δείτε βίντεο
Τα δελφίνια φαίνονται να κολυμπούν πραγματοποιώντας εντυπωσιακές φιγούρες
Ένα ζευγάρι δελφινιών προσέφερε ένα απρόσμενο και μαγευτικό θέαμα σε όσους βρέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Ήλια της Βόρειας Εύβοιας, χορεύοντας στα κύματα του Ευβοϊκού κόλπου.
Στο βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες ταχύπλοου, τα δελφίνια φαίνονται να κολυμπούν πραγματοποιώντας εντυπωσιακές φιγούρες, χωρίς να πτοούνται από την παρουσία του σκάφους που τα ακολουθούσε.
Οι κινήσεις τους, συγχρονισμένες και παιχνιδιάρικες, θύμιζαν χορό, κερδίζοντας τον θαυμασμό όσων παρακολουθούσαν.
