Θέση στον τελικό διεθνούς διαγωνισμού για το περιβάλλον διεκδικούν φοιτητές του ΑΠΘ

Απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από φύκια που καλλιεργούνται σε εγκαταλελειμμένες θαλάσσιες πλατφόρμες, live καταγραφή πληροφοριών τις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά από φυσικές καταστροφές και απολύμανση ανθρώπινων λυμάτων σε τροπικές παράκτιες περιοχές ήταν οι τρεις καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις από φοιτητές του ΑΠΘ , που διακρίθηκαν στον διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό «Invent for the Planet».Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 51 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, υπό την κεντρική εποπτεία του Πανεπιστημίου του Texas A&M των ΗΠΑ και στη Θεσσαλονίκη έγινε από 7 έως 9 Φεβρουαρίου 2025, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Walk του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ. Μέσα σε 48 ώρες, οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ δημιούργησαν ομάδες, συνεργάστηκαν για να βρουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, έλαβαν τεχνολογική και επιχειρηματική καθοδήγηση από καθηγητές του ΑΠΘ και επαγγελματίες της αγοράς, δημιούργησαν φυσικά και ψηφιακά πρωτότυπα της λύσης τους και στο τέλος παρουσίασαν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση σε επιτροπή κριτών. Συνολικά, δημιουργήθηκαν έξι ομάδες, επιλέγοντας να επιλύσουν τρεις από τις έξι προκλήσεις οι οποίες προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού.Πιο συγκεκριμένα, την πρώτη θέση έλαβε η ομάδα Kelpiebloom, η οποία ανέπτυξε μία πρωτότυπη ιδέα αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης για την ανάπτυξη καλλιεργειών Kelp (είδος φυκιού), οι οποίες απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα, συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, προωθώντας την επιστημονική έρευνα. Η συγκομιδή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διατροφική πηγή ή βιομάζα, ενώ οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην πρωτοβουλία αυτή, συμβάλλοντας στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. Τα μέλη της ομάδας, τα οποία θα διεκδικήσουν μία θέση στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στο Τέξας των ΗΠΑ, στις αρχές Απριλίου 2025, είναι οι: Αντωνίου Γεωργία, Γραμμενίδης Νικήτας, Κόνσουλα Γιασεμή Σοφία, Λιβανός Ανέστης, Μπακούρη Αθηνά και Σαββίδου Ησαΐα.Τη δεύτερη θέση έλαβε η ομάδα QuickEye, η οποία ανέπτυξε ένα σύστημα ζωντανής μετάδοσης με αδιάκοπη ροή πληροφορίων, για τις πρώτες κρίσιμες 72 ώρες που ακολουθούν μία φυσική καταστροφή. Το σύστημα είναι φορητό, με εύκολη εγκατάσταση, χωρίς χειριστή και δυνατότητα λειτουργίας για ημέρες, συλλέγει απρόσκοπτα πληροφορίες και αποκαθιστά τις τηλεπικοινωνίες, βοηθώντας τους διασώστες. Το σύστημα αποτελείται από τη βάση και το μπαλόνι ηλίου που έχει εγκατεστημένα κάμερα και αισθητήρες.Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα BioFlow, η οποία ανέπτυξε μία πρωτότυπη ιδέα ενός βιολογικού συστήματος απολύμανσης των ανθρώπινων λυμάτων σε τροπικές παράκτιες περιοχές του πλανήτη, χρησιμοποιώντας ένα βαρέλι συλλογής και μια λεκάνη που περιέχει τον φυτικό οργανισμό «Chlorella vulgaris» για την απομάκρυνση αζώτου, φωσφόρου και βαρέων μετάλλων και παρέχοντας τη δυνατότητα ασφαλούς απόρριψής τους ή αξιοποίησής τους για την παραγωγή βιομάζας.Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, οι πέντε καλύτερες ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο, όπως θα προκύψουν από την αξιολόγηση όλων των προτάσεών από το Πανεπιστήμιο του Texas A&M, θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στην τελική φάση του διαγωνισμού στις ΗΠΑ.«Μέσα από δράσεις όπως αυτή, δίνουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριές μας, στη νέα γενιά επιστημόνων, να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν λύσεις που θα διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους, αξιοποιώντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και τις εργαστηριακές υποδομές του Ιδρύματος», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Χαράλαμπος Φείδας, ενώ ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Νικόλαος Μιχαηλίδης επισήμανε ότι «η ζωηρή ανταπόκριση της φοιτητικής μας κοινότητας σε αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό αποτελεί απόδειξη της διάθεσης και της προθυμίας των φοιτητών και φοιτητριών μας να εμβαθύνουν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εφευρετικότητά τους».