Αλλάζουν όλα από την Παρασκευή για SMS, εμπόριο, μετακινήσεις και τουρισμό

Μιαπου οδηγούν όλο και περισσότερο στηνσχεδιάζει ητις επόμενες ημέρες, προχωρώντας προσεκτικά στην σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά του κορωνοϊού Αύριο αναμένεται ότι θα συνεδριάσουν οιενώ θα ακολουθήσουνΣτο τραπέζι των ειδικών θα τεθούν οιτακαι ητηςΜία ημέρα αργότερα, δηλαδή την Πέμπτη, ο υπουργός Τουρισμούθα παρουσιάσει το πλάνο για το άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας.Κυβέρνηση και ειδικοί εκτιμούν ότι μια νέα χαλάρωση είναι εφικτή, μετά την πολύ καλή πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος. Βασικό εργαλείο αποτελούν τα self tests, ενώ σύμμαχος θεωρείται και ο καιρός.Οι λοιμωξιολόγοι καλούνται να λάβουν αποφάσεις για τακαι τοΚαι τα δύο ζητήματα συνδέονται με το λιανεμπόριο και την εστίαση. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξηςταγια τις μετακινήσεις αναμένεται, ενώ ηαναμένεται ότι θα παραταθείΠάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι το ωράριο λειτουργίας δεν αποκλείεται να παραταθεί και έως τιςγεγονός που σημαίνει ότι η εστίαση θα κλείνει στις 00:15.Στις 14 Μαΐου, ανέφερε ο κ.θα καταργηθεί το ραντεβού για αγορές. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι είμαστε κοντά στην κατάργηση του SMS στον πενταψήφιο αριθμόγια το λιανεμπόριο, άρα και του click in shop και του click away, αλλά και τουγια τις υπόλοιπες μετακινήσεις.Λόγω και του ανοίγματος τουαναμένεται ότι θα επιτραπούν οιΩστόσο, το άνοιγμα των διαπεριφερειακών μετακινήσεων, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, θα γίνει με διαχωρισμό.Για όσους ταξιδέψουν στην ηθα υπάρχει ισχυρή σύσταση και όχι υποχρέωση για διενέργεια self test ή μοριακού τεστ πριν το ταξίδι, ενώ δυνατή είναι και η χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού.Διαφορετικά αναμένεται ότι θα είναι τα μέτρα για τηΕιδικότερα, ενδέχεται να καταστεί υποχρεωτική η διενέργεια self test ή pcr 72 ώρες πριν από το ταξίδι ή οι εμβολιασμένοι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με την υποχρέωση να αφορά τόσο στα ακτοπλοϊκά όσο και στα αεροπορικά ταξίδια.Όσον αφορά τονόπου το πλάνο θα παρουσιαστεί αναλυτικά τηνοιθα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα είτε με μοριακό τεστ 72 ωρών, είτε με πιστοποιητικό εμβολιασμού.Οι τουρίστες θα πρέπει να έχουν κάνει και τιςαι να έχουν μεσολαβήσει 14 ημέρες από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Το αρνητικό τεστ ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορεί να αναρτάται σε ψηφιακή πλατφόρμα.Χθες, η κυβερνητική εκπρόσωποςδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή άρση των μέτρων.Στιςνοίγουν οι υπερτοπικές μετακινήσεις, ενώ ανοίγουν και τα μουσεία.Στιςθα επαναλειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ταυτόχρονα, επανεκκινούν οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Την ίδια μέρα θα λειτουργήσουν και τα ωδεία.Στιςξεκινούν τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές προβολές σε υπαίθριους χώρους, με πληρότητα 75%.Στιςεπανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους μόνο για καθήμενους -όχι όρθιους- με ποσοστό πληρότητας 50%.