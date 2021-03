Lockdown: Εβδομάδα αποφάσεων για λιανεμπόριο και σχολεία - Οι ημερομηνίες για την χαλάρωση των μέτρων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε μία εβδομάδα αποφάσεων εισήλθαμε μιας και οι επιστήμονες αναμένεται, λαμβάνοντας υπόψιν τα επιδημιολογικά δεδομένα, την πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και τις προβλέψεις για την πορεία της πανδημίας, να καταλήξουν στην εισήγησή τους σχετικά με το άνοιγμα ή όχι του λιανεμπόριου αλλά και των σχολείων.Η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας αφούέχει φτάσει τους 735, ενώ παράλληλα στο σύνολό τους οι νοσηλευόμενοι είναι 5.125. Ωστόσο είναι σχεδόν αντιληπτό, παρά τις διαφωνίες μεταξύ των ειδικών, πως το υφιστάμενο lockdown δεν αποδίδει όσο θα ήθελαν οι επιστήμονες. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν οι εισηγήσεις προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για να μπούμε σε μία φάση σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα.Με τον Απρίλιο να βρίσκεται πλέον προ των πυλών το σχέδιο χαλάρωσης τουαυτό απλώνεται σε έναν ορίζοντα τεσσάρων εβδομάδων έως το Πάσχα και με το «μάτι» στο καλοκαίρι, που αποτελεί εκπεφρασμένη επιθυμία όλων να είναι καλύτερο από το περσινό. Για να επιτευχθεί αυτό, στην φαρέτρα της η Πολιτεία έχει τονο οποίος αναμένεται να επιταχυνθεί κατά πολύ τον Απρίλιο, τακαι ένα μείγμα άρσης των μέτρων που βασίζεται στον κανόναΣτην παρούσα φάση στο κυβερνητικό επιτελείο θα ήθελαν να αποφύγουν να θέσουν ημερομηνίες στο τραπέζι, καθώς ήδη έχουν χαθεί δύο εβδομάδες λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των δεικτών και η καλλιέργεια προσδοκιών οι οποίες δεν μετουσιώνονται σε πραγματικότηταΤο βασικό που θα κρίνει τις αποφάσεις είναι η πορεία της πανδημίας. Εάν επιβεβαιωθεί η επιπέδωση της καμπύλης η οποία θα σημάνει την είσοδο σε μία περίοδο αποκλιμάκωσης των δεικτών και σε δεύτερο χρόνο αποσυμπίεσης του ΕΣΥ τότε θα μπορέσουν οι λοιμωξιολόγοι να δώσουν το πράσινο φως για την μερική επιστροφή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το πρώτο βήμα αναμένεται να είναι αυτό του λιανεμπορίου. Η πίεση από την αγορά είναι μεγάλη, ενώ πλέον έχει διαφανεί πως τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια ακόμα και στο επιδημιολογικό σκέλος. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του καθηγητή πνευμονολογίας, Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, ο οποίος μιλά για άνοιγμα του «μικρού» λιανεμπορίου το οποίο υπό προϋποθέσεις θα οδηγήσει μέχρι και στην μείωση των κρουσμάτων.Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του λιανεμπορίου τώρα, όπως όλα δείχνουν οι επιλογές είναι δύο. Από την μία υπάρχουν «φωνές» για αξιοποίηση του click away και του click in shop και από την άλλη για πλήρη απελευθέρωση με μόνους περιορισμούς τον αριθμό των καταναλωτών στα καταστήματα και την υποχρέωση χρήσης του 13032 το οποίο θα έχει αυστηρό πλαίσιο τριών ωρών μία φορά την ημέραΤις διαθέσεις της κυβέρνησης πάντως, έδωσε και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό,ο οποίος μιλώντας χθες στην ΕΡΤ προσδιόρισε μία τέτοια εξέλιξη στις αρχές Απριλίου.Μιλώντας για τους παράγοντες των self tests, του εμβολιασμού αλλά και της βελτίωσης του καιρού ο κ.μίλησε για ένα «ελεγχόμενο άνοιγμα της οικονομίας, της κοινωνίας, της εκπαίδευσης χωρίς να απεμπολούμε τα μέτρα προστασίας». Σχετικά με τις ημερομηνίες του ανοίγματος ο κ. Σκέρτσος είπε ότι στα μέσα της εβδομάδας θα υπάρξει μια συνεδρίαση με την επιτροπή των ειδικών. «Έγινε ήδη μια προσυζήτηση την Παρασκευή όπου παρουσιάσαμε αναλυτικά το πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία του οικιακού τεστ, που πιστεύουμε ότι θα δώσει μία σημαντική ενίσχυση στη διαδικασία του εντοπισμού και της ιχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων -κυρίως των ασυμπτωματικών κρουσμάτων- εντοπίζοντας πιο εύκολα εκείνους που νοσούν αλλά δεν το γνωρίζουν, συνεπώς μέσα στην εβδομάδα θα συζητήσουμε τις ημερομηνίες. Τοποθετούμε για τις αρχές Απριλίου την επανέναρξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στο λιανεμπόριο και την εκπαίδευση κι από εκεί και πέρα, στα μέσα Απριλίου, και στην εστίαση σε εξωτερικούς χώρους», είπε.Σχετικά με τα σχολεία τώρα, οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας τις προτάσεις από το υπουργείο Παιδείας και θα κληθούν να αποφασίσουν εάν είναι ασφαλές για να επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσές τους. Συγκεκριμένα, ο στόχος της κυβέρνησης είναι την επόμενη Δευτέρα 5 Απριλίου να ανοίξουν καταρχήν τα σχολεία, και ειδικότερα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, σε όλες τις περιοχές, ακόμη και αυτές που είναι σε «βαθύ κόκκινο». Προϋπόθεση, η υποχρέωση σταθερού εβδομαδιαίου self test (κάθε Δευτέρα) μαθητών και καθηγητών.Άλλο ένα «μέτωπο» για το οποίο είναι πιθανόν να αποφασίσουν αυτήν την εβδομάδα οι επιστήμονες είναι αυτό των διαδημοτικών μετακινήσεων.Πάντως όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, κρατούν «μικρό καλάθι» καθώς το θέμα είχε συζητηθεί πρόσφατα και παρά τις αρχικές διαθέσεις και την δημοσιοποίηση του ζητήματος τελικά δεν δόθηκε το πράσινο φως. Μοναδική χαραμάδα η χρήση του 6 στο 13033 από τους πολίτες για την μετακίνησή τους εκτός δήμων προκειμένου να απολαύσουν υπηρεσίες κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής.Τούτων δοθέντων φαίνεται πως παίρνει σχήμα και ο οδικός χάρτης με τις ημερομηνίες οι οποίες θα μας οδηγήσουν μέχρι το Πάσχα αρχικά και έως το καλοκαίρι στην συνέχεια.Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη οι επιστήμονες λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για, σχολεία και διαδημοτικές μετακινήσεις με στόχο την 5η Απριλίου. Την 1η Απριλίου αναμένεται να ενεργοποιηθούν 272 ακόμη εμβολιαστικές γραμμές με την χώραΤο πρώτο 10ήμερο, επίσης, αναμένεται να είναι διαθέσιμα για τους πολίτες και τα self tests στα φαρμακεία. Στα μέσα του ερχόμενου μήνα σχεδιάζεται και η επιστροφή της εστίασης με χρήση μόνο των εξωτερικών χώρων. Στα μέσα του ίδιου μήνα σχεδιάζεται και το πιλοτικό άνοιγμα του τουρισμού με τουρίστες από χώρες με μη επιβαρυμένο επιδημολογικό προφίλ και αυξημένα επίπεδα εμβολιασμού όπως το Ισραήλ. Το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού τοποθετείται στις 14 Μαΐου.