Ρένος Πολίτης: Ο μακιγιέρ των σταρ

ήξερε από παιδί τι θα γινόταν όταν μεγαλώσει. Ηρθε από την Κρήτη και ξεκίνησε ως τεχνικός σε χρώμα και κούρεμα, όμως η ανάγκη του για εξέλιξη και δημιουργία ήταν το κίνητρο για να περάσει σε αυτό που ονειρευόταν από μικρός όταν ξεφύλλιζε τα ιλουστρασιόν περιοδικά της μητέρας του: τη μόδα. Μπροστά του ανοίχτηκε ένας νέος και μεγάλος κόσμος γεμάτος αίγλη, αντιθέσεις, φαντασία και ελευθερία. Με σπουδές στο make up, στην κομμωτική, στο styling, στην ιστορία μόδας και τέχνης, αλλά και σεμινάρια πάνω στην ψυχολογία του πελάτη, ενίσχυσε την επαγγελματική του φαρέτρα με όπλα που τον έκαναν μοναδικό. Μετά από μια σπουδαία καριέρα στην Ελλάδα, αποφάσισε κυριολεκτικά -εν μια νυκτί- να φύγει στο Μιλάνο.Τα τελευταία χρόνια μεγαλουργεί στην ιταλική Μέκκα της μόδας. Το διάσημο πρακτορείο ταλέντων Etoile Management και η Μπάρμπαρα Γκλαβιάνο τον εμπιστεύτηκαν και έκτοτε συμπορεύονται δημιουργώντας ηχηρές συνεργασίες με περιοδικά όπως η «Vogue Italia» και το «L’Officiel», οίκους-ορόσημα όπως οι Giorgio Armani και Dolce & Gabbana και ιδιαίτερες προσωπικότητες όπως ο Γουίλεμ Νταφόε, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς και η Ελ Μακφέρσον . Την ημέρα που μιλήσαμε ο Ρένος ήταν στην Πούλια, όπου επιμελούνταν εξ ολοκλήρου το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της φετινής κολεξιόν του Gucci «Cruise Collection» στον τομέα του μακιγιάζ και των κομμώσεων. Το μότο του είναι: «Η τύχη είναι τυχαία, η επιτυχία ποτέ». Ας πάρουμε όμως τα πράγματα απ’ την αρχή.Τον ρωτώ πώς ένας ήδη καθιερωμένος hair & make up artist αποφάσισε να κυνηγήσει μια νέα καριέρα σε μια απαιτητική χώρα όπως η Ιταλία και μάλιστα στο Μιλάνο. «Την ημέρα που το αποφάσισα, αντί να πάω στη δουλειά, πήγα στο αεροδρόμιο και, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Βουτσινάς, “η ζωή είναι το ξεβόλεμα”», λέει χαριτολογώντας και συνεχίζει: «Αστειεύομαι. Η διαδικασία πήρε χρόνο και η μετανάστευση έγινε κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών. Ημουν δύο χρόνια στο πηγαινέλα. Δεν μιλούσα καν τη γλώσσα. Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, τώρα μπορώ να πω πως μπορώ πια να επικοινωνήσω στα ιταλικά. Μαζί με τη δουλειά, υπήρξα και ερωτικός μετανάστης. Ηταν ένας από τους πιο ουσιαστικούς λόγους για να φύγω, δεν το κρύβω. Ο έρωτας και η δημιουργία μού έδωσαν φτερά».Το ταλέντο και η επιμονή του τον έφεραν γρήγορα στα παρασκήνια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου ως head make up artist. Max Mara, Alberta Ferretti, Sportmax και Etro ήταν τα πρώτα του bookings. Το βάπτισμα του πυρός που ονειρευόταν. Αναρωτιέμαι τι συμβαίνει πίσω στις κουίντες των λαμπερών επιδείξεων. Είναι όντως μια τρέλα, όπως συχνά βλέπουμε στα σίριαλ; Ο Ρένος βάζει τα πράγματα στη θέση τους. «Ισως τα σίριαλ να έχουν μια επιδερμική προσέγγιση των πραγμάτων. Η πίεση του χρόνου είναι τεράστια, η ευθύνη μπορεί να σε πνίξει και όλα πρέπει να γίνουν εδώ και τώρα και να κρατήσουν μόλις λίγα λεπτά. Κρίνεσαι από τη λεπτομέρεια, αλλά είναι ένα μοναδικό συναίσθημα που δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Η ένταση υπάρχει, αλλά η αδρεναλίνη της πασαρέλας είναι μοναδική. Σε μια τρελή πασαρέλα του οίκου Missoni ξαφνικά βρέθηκε στην καρέκλα μου η Μπέλα Χαντίντ ». Αυτό κι αν είναι έκπληξη!Η Μπέλα Χαντίντ, η Ελ Μακφέρσον και η Κέιτ Κινγκ είναι μόνο κάποια από τα διάσημα supermodels των οποίων την εικόνα έχει επιμεληθεί. Πώς είναι άραγε η συνεργασία μαζί τους; Είναι κακομαθημένα κορίτσια ή πειθαρχημένοι στρατιώτες; «Δεν έχεις πολύ χρόνο μαζί τους και προσωπικά είμαι πολύ μετρημένος στη δουλειά μου, οι χρόνοι άλλωστε δεν επιτρέπουν αβρότητες και κουβέντα. Μιλώντας όμως για τις συγκεκριμένες, θα πω ότι δεν είναι τυχαία Νο 1. Είναι άψογες επαγγελματίες και στο τέλος σού μένει μια γλυκιά ενέργεια. Εγώ, όπως και εκείνες, επιθυμούμε ένα σωστό αποτέλεσμα», τονίζει.Ηθοποιοί, μοντέλα, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, οίκοι. Αναρωτιέμαι ποια είναι η συνεργασία που ευχαριστήθηκε περισσότερο. «Ολες οι συνεργασίες μου με τον οίκο Giorgio Armani είναι πάντα άψογες. Το πάθος με το οποίο δουλεύουμε μαζί με χαροποιεί και το εκτιμώ. Δουλεύουμε σκληρά, αλλά μαζί τους αισθάνομαι πάντα ασφαλής, έχουμε κοινό όραμα και πλέον συνεννοούμαστε με μια ματιά ή με μια εικόνα. Η συνεργασία μου με τον Γουίλεμ Νταφόε έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Περάσαμε ποιοτικό χρόνο μαζί, είναι φοβερά ταπεινός και ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Το ίδιο έχω να πω και για τον επαγγελματισμό της Ελ Μακφέρσον, την ευγένεια της Μαρίνας Αμπράμοβιτς και το ναπολιτάνικο ταμπεραμέντο της Λουίζας Ρανιέρι. Η αύρα τους με καθήλωσε και μου έδωσε έμπνευση», αναφέρει.Αναμφισβήτητα, τα σωστά προϊόντα περιποίησης και οι τεχνικές ενός ειδικού μπορούν να απογειώσουν μια εμφάνιση. Αλλά, τελικά, τι κάνει όμορφη μια γυναίκα; Ποιο είναι το ελιξίριο που αναζητούν διακαώς; Πού μπορούμε όλοι μας να βρούμε τη χαμένη μας λάμψη; Ο Ρένος Πολίτης έχει όλες τις απαντήσεις: «Το τι κάνει μια γυναίκα όμορφη είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων. Μια γυναίκα δεν πρέπει να μπει ποτέ σε καλούπια, πρέπει να έχει στυλ δίχως να είναι τρέντι. Θεωρώ, τελικά, ότι οι άνθρωποι που ακτινοβολούν έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους και τις ατέλειές τους. Η ατέλεια είναι πάντα το μεγαλύτερο όπλο της γοητείας ενός ανθρώπου. Πρέπει, λοιπόν, να αναδείξουμε τα τρωτά μας σημεία, να μην τα κρύβουμε. Το χαμόγελο και η αγάπη για τον εαυτό μας είναι το πιο φωτεινό μακιγιάζ».Ο Ρένος μεγάλωσε με είδωλα ομορφιάς παλαιάς κοπής, αλλά διαχρονικής αξίας. Του ζητάω να μου αναφέρει τις διάσημες γυναίκες που τον επηρέασαν στην τέχνη του. «Η ομορφιά της Ελενας Ναθαναήλ με πάγωνε. Μου δημιουργούσε συναισθήματα που δεν ήξερα ότι έχω. Θέλησα να δημιουργήσω τη ματιά της και σε άλλα πρόσωπα. Η Μελίνα Μερκούρη με έκανε να πιστέψω στη φυσικότητα, στη σιγουριά, στη μαγκιά του κόκκινου κραγιόν. Η Μόνικα Βίτι διαμόρφωσε την αισθητική μου, μου δίδαξε τη γυναικεία φύση», μου απαντάει.Πρόσφατα το περιοδικό «i-D» τον ενέταξε στη λίστα με τους 20 καλύτερους επαγγελματίες ομορφιάς παγκοσμίως. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσει σε καίρια ζητήματα όπως ποια είναι η μεγαλύτερη τάση στα μαλλιά και το μακιγιάζ για φέτος, ποια είναι τα προϊόντα που πρέπει να υπάρχουν σε μια γυναικεία τσάντα και τι θα φορτώσουμε στα καλοκαιρινά μας νεσεσέρ. «Δεν θα πω κάτι απίστευτο, αλλά εμπιστευτείτε το κόκκινο κραγιόν. Είναι επανάσταση, είναι κυριαρχία, είναι απελευθέρωση. Ως επαγγελματίας το βάζω απειροελάχιστα και ένα μικρό μου μυστικό είναι πως το χρησιμοποιώ μόνο σε γυναίκες που αγαπώ και εμπιστεύομαι την προσωπικότητά τους. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα εκείνες που έχω τιμήσει με μια τόσο τολμηρή απόχρωση. Τυπικά, το κόκκινο κραγιόν υπάρχει σε 12.000 αποχρώσεις. Σίγουρα θα βρείτε μία που θα σας ταιριάξει. Τολμήστε! Σε μια χρονιά που με τις μάσκες ξεχάσαμε πως έχουμε χείλη, ας τα τονίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται», λέει ο ειδικός.Για το τέλος τού ζητάω να μου αποκαλύψει ένα μυστικό ομορφιάς. «Το μοναδικό μυστικό που μπορεί να εφαρμόσει ο καθένας είναι η σωστή προστασία. Η ενυδάτωση των μαλλιών και μια κρέμα με υψηλό δείκτη προστασίας είναι μια σωστή βάση. Αγαπώ τα ηλιοκαμένα δέρματα και τις μπρονζέ αποχρώσεις στο μακιγιάζ που πάντα ταιριάζουν στις μεσογειακές επιδερμίδες. Σε αυτές τις αποχρώσεις κινήθηκα και για την πασαρέλα του οίκου Marni. Φέτος το καλοκαίρι μια ενυδατική κρέμα, ένα lip balm, ένα υγρό ρουζ και μια διάφανη μάσκαρα είναι υπεραρκετά για το νεσεσέρ των διακοπών σας». Κρατήστε σημειώσεις.