Euro 2004 - Λαμίν Γιαμάλ: Η συγκινητική ιστορία πίσω από τον πανηγυρισμό του με το «304»

Nas comemorações de gols, Lamine Yamal faz um "304" com as mãos.



O significado do 304?



Esse número representa os dígitos finais do código postal do seu bairro, Rocafonda. Que é considerado uma das áreas mais pobres da Catalunha.



Essa área inclusive, já foi classificada como… pic.twitter.com/KWmkN0ICK4